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В Жлобинском районе из пневматики обстреляли здание фельдшерско-акушерского пункта
Источник материала: БT
СК возбудил уголовное дело. О происшествии сообщила врач. Женщина рассказала, что в здании амбулатории разбиты окна. Оперативно стражи порядка вышли на подозреваемого. Это местный житель, который накануне стрелял по стеклам из пневматики. 26-летний парень выпивал с товарищем, среди развлечений была стрельба по пластиковым и стеклянным бутылкам. Вскоре и это занятие наскучило. Тогда парень открыл прицельный огонь по окнам медучреждения.
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СК возбудил уголовное дело. О происшествии сообщила врач. Женщина рассказала, что в здании амбулатории разбиты окна. Оперативно стражи порядка вышли на...
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