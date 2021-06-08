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В кафе под Борисовом задержали четверыых наркоторговцев

08.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Спецоперацию вечером 2 июня провели сотрудники наркоконтроля при поддержке спецподразделения "Алмаз". Наручники защелкнулись на руках троих уроженцев Гомельской области и минчанина. Всем от 20 до 21 года. Дома у задержанных и в тайниках милиционеры обнаружили почти 1,5 кг альфа-PVP.

Основным сбытчиком оказался 20-летний уроженец Светлогорска, который после окончания колледжа остался в Минске и занялся наркобизнесом. Начал торговать после того, как откликнулся в мессенджере на предложение большого и легкого заработка. Сначала делал мелкие закладки, спустя месяц переключился на крупные. Молодой дилер напрямую работал с виртуальным наркомаркетом, а позже пригласил в дело своих бывших сокурсников. Компания хранила и фасовала товар на съемной квартире, после чего развозила по окрестностям столицы. Родители дилеров были уверены, что те работают расклейщиками рекламных объявлений.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецоперацию вечером 2 июня провели сотрудники наркоконтроля при поддержке спецподразделения "Алмаз". Наручники защелкнулись на руках троих уроженцев Гомельской...
 
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