Два инцидента с детьми за сутки в Минской области

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Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия с детьми - два инцидента за сутки в Минской области. Первый случай в Дзержинском районе. 2-летняя девочка вместе с родителями и бабушкой отдыхала в гостевом доме. Малышка во время игры залезла на комод, где стоял телевизор. Ребенок оступился, схватился за провод и опрокинул технику на себя. А вечером того же дня в милицию поступило сообщение, что в больницу также доставлена и 9-летняя девочка. Школьница пострадала, когда каталась на качелях. Произошло это в детском оздоровительном центре в Вилейском районе.