ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В обстоятельствах гибели годовалого малыша разбираются следователи

08.06.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Происшествие в Молодечненском районе. По данным правоохранителей, ребенок был с бабушкой и дедушкой в одной из местных деревень. Около 11 утра накануне его уложили спать, но вскоре мужчина обнаружил внука мертвым. Ребенок сидел в кроватке, голова в петле обувного шнурка, конструкция крепилась веревкой к стене для устойчивости. Место происшествия осмотрели правоохранители. Они опросили родителей и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что в социально опасном положении семья не находится.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие в Молодечненском районе. По данным правоохранителей, ребенок был с бабушкой и дедушкой в одной из местных деревень. Около 11 утра накануне его уложили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Чехии восхищается борющимися за свою свободу беларусами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by