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В обстоятельствах гибели годовалого малыша разбираются следователи
Источник материала: БT
Происшествие в Молодечненском районе. По данным правоохранителей, ребенок был с бабушкой и дедушкой в одной из местных деревень. Около 11 утра накануне его уложили спать, но вскоре мужчина обнаружил внука мертвым. Ребенок сидел в кроватке, голова в петле обувного шнурка, конструкция крепилась веревкой к стене для устойчивости. Место происшествия осмотрели правоохранители. Они опросили родителей и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что в социально опасном положении семья не находится.
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Происшествие в Молодечненском районе. По данным правоохранителей, ребенок был с бабушкой и дедушкой в одной из местных деревень. Около 11 утра накануне его уложили...
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