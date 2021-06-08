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Накануне расчеты МЧС выехали на сообщение о возгорании частного дома. Было известно, что в нем проживает семья. На пепелище обнаружили тело 79-летней хозяйки дома. На место происшествия прибыли следователи и эксперты. После осмотра правоохранители поняли, что однозначные выводы делать пока рано. В этой истории небезосновательно появилась тень сомнений.

Что же на самом деле произошло в злополучном доме, какое отношение к этому имеет родной сын погибшей? Александр Смирнов приоткроет завесу тайны.

Звонок в дежурную часть МЧС поступил утром в минувший четверг. Пламя вспыхнуло в одном из частных домов Кричева. На место происшествия оперативно выехали расчеты спасателей - в доме проживала семья и, возможно, кто-то нуждался в помощи. Однако уже на пепелище спасатели обнаружили труп 79-летней хозяйки дома. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. У правоохранителей появились небезосновательные сомнения на счет причин возгорания. К делу приступили эксперты.

Таким образом дело о смертельном пожаре получило новый поворот. После того как следователи получили информацию о криминальном характере смерти пенсионерки, начали отрабатывать круг подозреваемых. Неудивительно, что первым допросили сына женщины. Вот тогда и открылась тайна произошедшего.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:

По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний сын потерпевшей. В ходе допроса мужчина рассказал следователю, что между ним и матерью на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого он задушил женщину подушкой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смертельный пожар в Кричеве Накануне расчеты МЧС выехали на сообщение о возгорании частного дома. Было известно, что в нем проживает семья. На пепелище обнаружили тело 79-летней хозяйки дома....

Что именно стало причиной ссоры, сейчас выясняет следствие. Сам подозреваемый объяснил вспышку гнева накопленными бытовыми проблемами. Что произошло дальше, пока что загадка и для правоохранителей. Сам мужчина говорит, что сел покурить, но почему именно начался пожар – не понимает. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство пенсионера". Известно, что подозреваемый состоит на специализированном учете у психиатра и ранее проходил принудительное лечение. Мужчина заключен под стражу.