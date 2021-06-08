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В МИД РФ сделали странное заявление по закрытию «белорусского неба»
Источник материала: Навiны
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сделал достаточно странное заявление по поводу решения ЕС запретить полеты в небе над Беларусью.
По его словам, пишет
Представитель МИД РФ заверил, что Россия будет удовлетворять запросы из европейских стран на изменение авиамаршрутов в обход Беларуси. Однако, подчеркнул он, этот вопрос требует согласований.
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сделал достаточно странное заявление по поводу решения ЕС запретить полеты в небе над Беларусью.
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