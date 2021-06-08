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В МИД РФ сделали странное заявление по закрытию «белорусского неба»

08.06.2021 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сделал достаточно странное заявление по поводу решения ЕС запретить полеты в небе над Беларусью.

В МИД РФ сделали странное заявление по закрытию «белорусского неба»

По его словам, пишет ТАСС, «само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Беларуси создает угрозу для пассажиров, потому что это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный».

Представитель МИД РФ заверил, что Россия будет удовлетворять запросы из европейских стран на изменение авиамаршрутов в обход Беларуси. Однако, подчеркнул он, этот вопрос требует согласований.

 

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сделал достаточно странное заявление по поводу решения ЕС запретить полеты в небе над Беларусью.
 
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