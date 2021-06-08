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Чехия пожелала Беларуси победить «последнего европейского диктатора»

08.06.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Чехии Милош Земан пожелал оппозиции Беларуси победить «последнего европейского диктатора», имея в виду лидера страны Александра Лукашенко. Об этом заявил в Twitter представитель Пражского града Иржи Овчачек.

Политик сообщил, что Земан принял в своей загородной резиденции бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светлану Тихановскую. Чешский лидер выразил ей поддержку от себя лично и от лица всей республики и оценил ее смелость.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters


7 июня стало известно, что Сенат парламента Чехии принял Тихановскую как главу белорусского государства. Спикер сената Милош Выстрчил завил, что президентские выборы, прошедшие в стране августе 2020 года, были «несвободными, несправедливыми и противозаконными».

4 июня Тихановская посетила Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Беларуси.

В марте госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко «последним диктатором Европы», пишет Лента.ру.
 
 
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Президент Чехии Милош Земан пожелал оппозиции Беларуси победить «последнего европейского диктатора», имея в виду лидера страны Александра Лукашенко. Об этом...
 
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