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На выставке MILEX-2021 Беларусь впервые представит БТР отечественного производства
Источник материала: Партизан
Бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей будет впервые представлен на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.
Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус после доклада президенту страны Александру Лукашенко во вторник.
"Сегодня мы доложили о новинке, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, - это полностью белорусский БТР, производства и разработки Минского завода колесных тягачей", -
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Бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей будет впервые представлен на 10-й Международной выставке вооружения и военной...
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