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Фотофакт. Респект грибнику из Кобрина - сезон открыт
Источник материала: Партизан
Кобринчанин Александр Баранчук поделился результатами открытия сезона тихой охоты.
Такие вот красавцы-подосиновики попались ему во время обхода своих грибных мест.
Первые в этом году подосиновики обнаружил житель Кобринского района
О том, что грибной сезон стартовал, стало известно еще неделю назад. Активные пользователи популярной у грибников группы во ВКонтакте «Грибы Беларуси» сообщали о первых находках.
И подберезовики появились.
После теплых летних дождиков о том, что грибы начали появляться, сообщают многие. В первую очередь идет разговор о том, что в лесу уже есть подосиновики и подберезовики.
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Кобринчанин Александр Баранчук поделился результатами открытия сезона тихой охоты.
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