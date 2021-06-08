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Фотофакт. Респект грибнику из Кобрина - сезон открыт

08.06.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кобринчанин Александр Баранчук поделился результатами открытия сезона тихой охоты.



Такие вот красавцы-подосиновики попались ему во время обхода своих грибных мест.
Первые в этом году подосиновики обнаружил житель Кобринского района
О том, что грибной сезон стартовал, стало известно еще неделю назад. Активные пользователи популярной у грибников группы во ВКонтакте «Грибы Беларуси» сообщали о первых находках.

И подберезовики появились.
После теплых летних дождиков о том, что грибы начали появляться, сообщают многие. В первую очередь идет разговор о том, что в лесу уже есть подосиновики и подберезовики.
 
 
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Кобринчанин Александр Баранчук поделился результатами открытия сезона тихой охоты.
 
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