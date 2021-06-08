«Лукашенко запер белорусов — страна превращается в гигантскую тюрьму»

Евродепутаты призывают Еврокомиссию и Совет Евросоюза реагировать быстро и решительно на ситуацию в Беларуси.





8 июня на сессии Европарламента прошли дебаты по Беларуси, в ходе которых обсуждались последние события, включая ситуацию с самолетом Ryanair. Перед евродепутатами выступил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который рассказал о планах Евросоюза по введению санкций. Затем были сделаны заявления от имени политических фракций Европарламента.

«Нет времени для обсуждений, настало время для действий. И мы должны действовать быстро», — заявил от имени фракции «Европейской народной партии» поляк Анджей Халицкий.

Он отметил, что на польско-белорусской границе сейчас стоят протестующие белорусы. Одной из причин протестов на границе Халицкий назвал то, что вынужденные покинуть Беларусь люди не могут увидеться с членами своих семей, так как Беларусь запретила наземный выезд из страны для физических лиц. «Лукашенко запер белорусов внутри страны. Страна превращается в гигантскую тюрьму», — сказал Халицкий.

«За последние 10 месяцев Лукашенко все дальше и дальше заходил за красные линии, — отметил выступавший от имени фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» поляк Роберт Бедронь. — Международное сообщество, включая, к сожалению, Евросоюз, наблюдало за трагедией белорусского народа и практически ничего не делало. Белорусский диктатор Лукашенко виновен в репрессиях над людьми, заточениями их в тюрьмах. Лукашенко — это человек, который поднял руку на свой народ. Это человек, который сейчас пытается в Европе построить Северную Корею. Мы не можем просто наблюдать за этим. Мы обязаны действовать и действовать решительно».

Бедронь призвал к санкциям против режима Лукашенко с одновременной поддержкой со стороны ЕС белорусского народа. «У белорусов все еще теплится надежда, и она не должна умереть», — сказал он.

Литовец Петрас Ауштрявичюс, выступавший от фракции «Обновляя Европу», отметил: «За последний год Беларусь, которая раньше была не очень заметна, превратилась в общеевропейскую проблему. Лукашенко за последние месяцы из авторитарного правителя превратился в диктатора. Он начал с жестокого разгона мирных протестующих, а сейчас держит весь белорусский народ заложниками в Беларуси. Весь политический капитал Лукашенко зависит от углубления интеграции с Россией и решений Путина».

По словам Ауштрявичюса, Лукашенко «продолжает свою террористическую игру». «Во-первых, запуском АЭС в Островце без выполнения всех рекомендаций ЕС, сделанных по итогам стресс-тестов, — пояснил он. — Во-вторых, угоном гражданского коммерческого рейса и похищением с него двух человек. В-третьих, содействуя нелегальной миграции на границе с Литвой и Польшей, а также занимаясь контрабандой сигарет в ЕС. Мы должны оправдать ожидания белорусского народа и ввести против режима Лукашенко широкие секторальные санкции».

Ауштрявичюс также отметил, что Евросоюз должен инициировать и провести конференцию высокого уровня по вопросу будущего демократического Беларуси.

Представитель фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» Виола фон Крамон-Тубадель (Германия) подчеркнула: «Сотни и сотни белорусов, протестовавших против Лукашенко, сейчас находятся в тюрьмах. От Совета ЕС и Еврокомиссии мы слышим обычные заявления об обеспокоенности ситуацией. ЕС сделал недостаточно для поддержки тех, кто выступает за демократическую Беларусь».

По ее мнению, ЕС слишком медленно реагирует на происходящее в Беларуси. «Лукашенко не стесняется ничего, даже похищения европейского самолета, совершавшего рейс между двумя столицами стран ЕС, — сказал фон Крамон-Тубадель. — Давайте действовать вместе, чтобы в будущем ситуация еще больше не ухудшилась».

Она отметила, что ЕС может ввести санкции в отношении ряда отраслей экономики, в том числе калийной и нефтехимической сферы. «Мы многое можем сделать, чтобы отрезать финансирование режима Лукашенко», — подчеркнула фон Крамон-Тубадель.

«Лукашенко является нелегитимным, незаконным правителем, который применяет насилие и репрессий против белорусского общества каждый день, — заявила Анна Фотыга (Польша) от имени фракции «Европейские консерваторы и реформисты». — Мы видим, что условия в белорусских тюрьмах настолько тяжелы, что люди совершают попытки самоубийства. К сожалению, все это не заканчивается. Мы обязаны реагировать на происходящее».

Фотыга также отметила, что Лукашенко продолжает репрессии в Беларуси, потому что его поддерживает российский президент Владимир Путин. «Мы видим сотрудничество двух диктаторов — Лукашенко и Путина. Мы должны оставаться очень бдительными и расширять давление на Лукашенко и Путина, чтобы прекратить их агрессивное поведение», — сказала она.

Представитель фракции «Европейские объединенные левые» Хельмут Шульц констатировал, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. «Множество людей были арестованы и даже подверглись пыткам за то, что они мирно протестовали, — сказал он. — Угон самолета и арест Романа Протасевича и Софии Сапеги показывают, что Лукашенко не остановится ни перед чем. Мы призываем к немедленному освобождению Протасевича и Сапеги, а также всех остальных политзаключенных. Право на свободу собраний и свободу мнений должно соблюдаться в Беларуси».

При этом Шульц полагает, что в ЕС должны еще раз оценить ситуацию и свою реакцию на нее, так как введение масштабных санкций «может отразиться и на всем населении страны, но не изменить кардинально ситуацию в Беларуси».

После заявлений от имени фракций Европарламента возможность высказаться получили евродепутаты. Всего выступили более 20 человек. Их позиции были схожи — все они осуждали действия белорусских властей и заявляли о необходимости введения новых санкций.

Так, евродепутат Андрюс Кубилюс (Литва) отметил: «Почему Лукашенко решил, что может совершить акт терроризма с угоном самолета? Потому что он посчитал, что не понесет за это наказания, как он не понес до сих пор наказания за то, что творит с белорусским народом. Что касается санкций, то на следующей неделе ЕС планирует одобрить санкции только в отношении семи человек и одной компании. Этого очевидно недостаточно».

Кубилюс также считает необходимым организовать международную конференцию по разрешению кризиса в Беларуси. «Одной из ее целей должно стать учреждение международного трибунала по расследованию преступлений режима Лукашенко», — подчеркнул он.

«Путин остается поддержкой режима Лукашенко, и это та единственная причина, по которой у режима все еще есть возможность продолжать совершать свои преступления, — продолжил Кубилюс. — В ответ Путин хочет завершить легальную аннексию Беларуси. ЕС должен четко объявить, что готов ввести серьезные санкции в отношении России, если Кремль не прекратит поддержку преступного режима и не откажется от планов от легальной аннексии Беларуси. 16 июня на встрече президентов Байдена и Путина есть хорошая возможность донести единое послание Запада режиму Путина: уберите руки от Беларуси или столкнетесь с санкциями».

Депутат от Португалии Педро Маркес отметил, что белорусские власти «зашли слишком далеко». «Белорусский режим не только нарушает права и свободы человека, но сейчас посягнул на европейскую безопасность, продемонстрировав таким образом, что стал угрозой международному миру и безопасности, — сказал он. — Угон европейского самолета является актом терроризма. А терроризм — это серьезное преступление. ЕС не должен терпеть такое поведение. И мы призываем к сильному и быстрому ответу, чтобы показать Лукашенко, что его действия имеют последствия. Адресные экономические санкции должны быть введены немедленно».

В конце заседания слово снова получил Жозеп Боррель. «Я должен согласится со всем, что вы сказали, — отметил он. — Нет сомнений, что репрессии в Беларуси только усиливаются. Ситуация достигла того уровня, когда за любое критическое высказывание следуют репрессии. На улицах уже нет массовых протестов, но это не означает возвращения к нормальной жизни, это лишь результат брутальных репрессий».

Боррель также отметил, что в белорусское законодательство в последние месяцы было внесено множество «значительных изменений, которые еще больше ограничивают свободу любой демократической активности и позволяют дальнейшее нарушение прав человека», в том числе применение оружие в отношении мирных демонстрантов.

«Я согласен с вами, что мы имеем дело с диктатором, — сказал Боррель. — Я согласен с вами, что у него есть поддержка от России. Я согласен с вами, что мы должны продолжить давление и на Путина, используя все наши возможности и инструменты».

Боррель также отметил: «Мы должны ввести санкции, которые затронут Лукашенко, но постараться не зацепить ими обычных граждан. Но, вы знаете, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Мы должны принять меры, которые точно затронут белорусскую экономику, но в то же время должны поддержать гражданское общество, независимые СМИ. Конечная цель — проведение честных и свободных выборов. Мы знаем, что пока мы находимся очень далеко от этого. Но я могу вас заверить, что мы с самого начала делаем все, что можем, для того, чтобы бороться с этой диктатурой и поддержать людей, которые от нее страдают».

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