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Лукашенко поручил развивать в Беларуси собственное производство стрелкового оружия
08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопрос обеспечения Беларуси современным вооружением стоит очень остро. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития военно-промышленного комплекса Беларуси.
Президент поручил продолжить работу по производству собственного стрелкового оружия и боеприпасов. Главе государства доложили, что работа всех предприятий ВПК и оборонного сектора стабильна, несмотря на давление Запада. Проводится дополнительная работа по импортозамещению. Для этого разработана и действует программа на ближайшие три года.
На выставке вооружений, которая пройдет в Минске, Беларусь представит около 300 образцов новейшего оружия. Большую часть из них покажут впервые.
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Вопрос обеспечения Беларуси современным вооружением стоит очень остро. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития...
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