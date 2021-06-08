ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поручил развивать в Беларуси собственное производство стрелкового оружия

08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопрос обеспечения Беларуси современным вооружением стоит очень остро. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития военно-промышленного комплекса Беларуси.

«ВПК – это приличный вклад в экономику страны. А самое главное – это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями. Без современных, продвинутых технологий невозможно создать современное оружие. Мы не собираемся кого-то побеждать, вряд ли это произойдет. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику. И должны защитить сами себя и свои семьи. Всякое может случиться, и надеяться на заморского дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – отметил глава государства.

Президент поручил продолжить работу по производству собственного стрелкового оружия и боеприпасов. Главе государства доложили, что работа всех предприятий ВПК и оборонного сектора стабильна, несмотря на давление Запада. Проводится дополнительная работа по импортозамещению. Для этого разработана и действует программа на ближайшие три года.

На выставке вооружений, которая пройдет в Минске, Беларусь представит около 300 образцов новейшего оружия. Большую часть из них покажут впервые.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос обеспечения Беларуси современным вооружением стоит очень остро. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития...
 
Новости дня
Новости разные
 
Винярский: после 146 дней финансовой блокады "Кнігазбору" разблокировали счета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by