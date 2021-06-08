Лукашенко поручил развивать в Беларуси собственное производство стрелкового оружия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопрос обеспечения Беларуси современным вооружением стоит очень остро. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития военно-промышленного комплекса Беларуси.

«ВПК – это приличный вклад в экономику страны. А самое главное – это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями. Без современных, продвинутых технологий невозможно создать современное оружие. Мы не собираемся кого-то побеждать, вряд ли это произойдет. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику. И должны защитить сами себя и свои семьи. Всякое может случиться, и надеяться на заморского дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – отметил глава государства.

Президент поручил продолжить работу по производству собственного стрелкового оружия и боеприпасов. Главе государства доложили, что работа всех предприятий ВПК и оборонного сектора стабильна, несмотря на давление Запада. Проводится дополнительная работа по импортозамещению. Для этого разработана и действует программа на ближайшие три года.

На выставке вооружений, которая пройдет в Минске, Беларусь представит около 300 образцов новейшего оружия. Большую часть из них покажут впервые.