Два пакета — оба в июне. Боррель рассказал о графике ввода новых санкций против властей Беларуси

Жозеп Боррель, цитирует telegraf.by «Мы изучаем адресные экономические санкции, как попросил Совет. Они будут приняты на следующем совете глав МИД, я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики», — рассказалtelegraf.by





Выступая перед европарламентариям, он сказал, что считает Александра Лукашенко «диктатором». Причем до него так говорили выступающие депутаты с трибуны ЕС.





А потом похвалил страны ЕС, которые впервые настроены так решительно и сплоченно в отношении властей Беларуси.





«Репрессии неоднократно решительно осуждались [Евросоюзом], как и масштабные нарушения прав человека, которые продолжаются с момента президентских выборов в августе прошлого года», — сказал Боррель.





«Последние события с угоном гражданского самолета, который следовал между двумя столицами стран Евросоюза, и принуждение его к посадке в Минске с использованием военного истребителя стали пересечением красной черты. Это было не только пренебрежение безопасностью более чем 100 пассажиров, но и вызовом международным правилам, которые регулируют авиасообщение», — заявил глава внешней политики ЕС.





«Европейский совет призвал к дополнительным санкциям. И впервые мы решили использовать адресные экономические санкции. До этого момента наши санкции применялись персонально, затрагивая физических и юридических лиц, но не всю экономику страны. На этот раз Европейский совет запросил применения адресных экономических санкций», — рассказал Жозеп Боррель.





В свою очередь, Роберт Бьедронь, возглавляющий миссию Европарламента в Беларуси, обвинил Александра Лукашенко в том, что он «пытается построить в Европе новую Северную Корею».





Член Европейской народной партии (ЕНП) Андрюс Кубилюс раскритиковал Евросоюз за попустительство беларуским властям.





А зампредседателя ЕНП Паоло Ранжель назвал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске «самой серьезной угрозой гражданской авиации в истории после атаки 11 сентября 2001 года в США».

График ввода санкций в июне

Из выступления Жозепа Борреля стало известно, что в настоящее время дипломаты ЕС согласовывают два раунда санкций: точечные на следующей неделе и более крупные, как только Европарламент соберется 21 июня.





Первый пакет будет посвящен санкциям в отношении министерств обороны и транспорта Беларуси, а также высших должностных лиц авиации. Эти санкции рассматриваются в качестве промежуточной меры — до тех пор, пока не будет введен более эффективный второй раунд.





Второй пакет санкций будет нацелен на ключевые секторы белорусской экономики, включая продажу облигаций, нефтяной сектор и экспорт калийных удобрений, сообщает foreignbrief.com.





«Заряд бодрости» ценой 3% ВВП

Ранее Телеграф сообщил, что по словам Романа Головченко, ущерб Беларуси от западных санкций может достигнуть почти 3% ВВП.





«Вместе, если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был подсчитан, составлял 2,9% от ВВП. Я уверен, что даже, если это (введение санкций против Беларуси – Ред.) будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников», — заверил Роман Головченко.





А старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук прокомментировал обещания премьера Романа Головченко получить «заряд бодрости» от санкций ЕС и планы заменить европейский рынок азиатским и российским.



