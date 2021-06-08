Мнение: «Тут правительство решило, что ему опять остро не хватает социальной справедливости»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о том, к чему приводят эксперименты с ценами.

– Извини, буду про скучное. Тут правительство Головченко решило, что ему опять остро не хватает социальной справедливости. Потому что, какая, в самом деле социальная справедливость без справедливых цен? Чем больше справедливых цен, тем больше справедливости. Логично же.

Вот ты помнишь, первый раз они экспериментировали со справедливостью еще в феврале, когда заморозили цены на шесть десятков продуктов.

Цены тогда испугались и, буквально как какой-нибудь былинный богатырь, подросли за одну ночь. Правительство сочло это случайностью и через некоторое время ввело дополнительные меры по государственному регулированию ценообразования для сдерживания инфляционных процессов.

Инфляция опять впечатлилась и решила, на всякий случай, держаться подальше от установленных правительством параметров целевого прогноза.

И вот, после того как первые две попытки оказались неудачными, что, по-твоему, должно делать ответственное правительство во главе с эффективными менеджерами? Правильно, решить, что произошло досадное совпадение и попробовать в третий раз. Ну вдруг теперь все получится.

Поэтому вчера министерство торговли расширило перечень товаров, цены на которые регулируются государством. Согласись, в самом деле несправедливо, когда цены на спички регулируются, а цена на чеснок или перловку образуется как бог на душу положит. Теперь с этим хаосом дикого рынка покончено еще для трех десятков продуктов.

Но было бы несправедливо говорить, что регулирование цен государством не дает совсем никакого результата. Мы эти результаты видим уже каждый день и каждый день их наглядность растет. Вот у меня почти прямо перед домом есть очень наглядное объявление на дверях магазина о том, что магазин закрыт.

С начала года в стране закрываются торговые сети BIGZZ, «Копилка», магазины сети «Светофор» и «Радуга». Говорят, есть некоторые проблемы у Green и «Виталюра» и я уж не говорю про всякие мелкие «Азарэнні».

Конечно, каждая несчастливая торговая сеть разоряется по-своему. И, наверняка, у каждого закрывшегося магазина есть собственная драматическая история. Но, я уверен, есть что-то общее, что их объединяет.

Что бы там власти не рассказывали про «естественные процессы монополизации рынка», мы не имеем права отрицать заслуги правительства в снижении общей непредсказуемости этого рынка за счет сокращения количества его участников.

От экспериментов со справедливыми ценами первыми же всегда страдают продавцы. Потому что прибыль и успешный бизнес заканчиваются там, где начинаются справедливые цены.

В прежние времена магазины может и пережили бы все эти социальные эксперименты. Стали бы продавать дешевле, но больше. Но времена-то изменились. За первый квартал розничный товарооборот упал на 4,5 процента. Так что, желания продавцов продавать больше вступает в непреодолимое противоречие с возможностями покупателей.

Хотя, о чем это я? Кому вообще есть дело до продавцов, а тем более покупателей. С какой стати шерифа должны волновать проблемы индейцев, а белорусское правительство проблемы белорусского бизнеса?

Правительство же думает о действительно важных вещах. Показателях инфляции там, или каких-нибудь темпах роста валового внутреннего продукта. Некогда ему забивать голову всякими пустяками вроде благополучия ритейла, интересов покупателей или трудоустройства продавцов, у которых вдруг не стало работы.

Не трудоустроятся, так больше тунеядцев будет платить за коммунальные услуги по справедливым для государственного бюджета тарифам.

Чалый: «Сейчас достаточно сказать, что бизнес какой-то ненадежный, и он будет разрушен»