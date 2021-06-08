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Экономический рост: ВВП Беларуси по итогам полугодия прибавит 2,7%
08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рост экономики Беларуси по итогам полугодия составит около 2,7%. Положительную динамику показывают промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, передает «МИР 24».
Растут также золотовалютные резервы Беларуси. Только за последний месяц они увеличились на 6,7%. Вместе с этим правительство страны оценивает потенциальные риски от введения санкций и разрабатывает пакет мер для минимизации ущерба.
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Вместе с этим правительство страны оценивает потенциальные риски от введения санкций и разрабатывает пакет мер для минимизации ущерба.
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