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Экономический рост: ВВП Беларуси по итогам полугодия прибавит 2,7%

08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост экономики Беларуси по итогам полугодия составит около 2,7%. Положительную динамику показывают промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, передает «МИР 24».

«Мы видим положительный тренд в развитии экономики. Двузначными цифрами растет нефтепереработка, нефтехимия, производство калийных удобрений, машиностроение», – отметил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Растут также золотовалютные резервы Беларуси. Только за последний месяц они увеличились на 6,7%. Вместе с этим правительство страны оценивает потенциальные риски от введения санкций и разрабатывает пакет мер для минимизации ущерба.



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Вместе с этим правительство страны оценивает потенциальные риски от введения санкций и разрабатывает пакет мер для минимизации ущерба.
 
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