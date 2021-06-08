Экономический рост: ВВП Беларуси по итогам полугодия прибавит 2,7%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост экономики Беларуси по итогам полугодия составит около 2,7%. Положительную динамику показывают промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, передает «МИР 24».

«Мы видим положительный тренд в развитии экономики. Двузначными цифрами растет нефтепереработка, нефтехимия, производство калийных удобрений, машиностроение», – отметил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Растут также золотовалютные резервы Беларуси. Только за последний месяц они увеличились на 6,7%. Вместе с этим правительство страны оценивает потенциальные риски от введения санкций и разрабатывает пакет мер для минимизации ущерба.