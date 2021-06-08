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На Гомельщине ребенок погиб, упав с балкона на девятом этаже
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла в Гомельском районе, сообщает Следственный комитет.
Как отмечается, 7 июня поступило сообщение о смертельном травмировании девятилетнего мальчика.
«Ребенок находился дома с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице», — сообщает СК.
Травмы, которые ребенок получил при падении, оказались несовместимыми с жизнью.
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Трагедия произошла в Гомельском районе, сообщает Следственный комитет.
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