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На Гомельщине ребенок погиб, упав с балкона на девятом этаже

08.06.2021 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла в Гомельском районе, сообщает Следственный комитет.

На Гомельщине ребенок погиб, упав с балкона на девятом этаже

Как отмечается, 7 июня поступило сообщение о смертельном травмировании девятилетнего мальчика.

«Ребенок находился дома с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице», — сообщает СК.

Травмы, которые ребенок получил при падении, оказались несовместимыми с жизнью.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Трагедия произошла в Гомельском районе, сообщает Следственный комитет.
 
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