ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Варшава не понимает, как «может основываться историческая политика Беларуси на наследии пакта Сталина–Гитлера»

08.06.2021 22:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Беларуси учрежден государственный праздник — День народного единства.

Варшава не понимает, как «может основываться историческая политика Беларуси на наследии пакта Сталина–Гитлера»

Как пишет polskieradio.pl, День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день).

Александр Лукашенко считает, что «этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции».

В связи с этим МИД Польши 8 июня выступило с заявлением, в котором отмечается: «Совершенно непонятно, как может основываться историческая политика Беларуси на наследии пакта Сталина–Гитлера. Это жест, который вписывается в действия России, ставящейся целью пересмотр сложной истории нашего региона, который серьезно помешает Беларуси в диалоге и взаимопонимании с соседними странами, а также со странами всей Европы».

«Учреждение Дня народного единства в честь включения [Западной] Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик — это прославление советского наследия и попытка отрезать Беларусь от ее истинных корней. Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Беларуси», — отметили в МИД Польши.

«Мы с большим восхищением смотрим на деятельность белорусского народа, который основывает свою самобытность на подлинном историческом и культурном наследии независимой Беларуси», — добавили в МИД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил развивать в Беларуси собственное производство стрелкового оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by