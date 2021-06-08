Варшава не понимает, как «может основываться историческая политика Беларуси на наследии пакта Сталина–Гитлера»

В Беларуси учрежден государственный праздник — День народного единства.





Как пишет polskieradio.pl , День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день).

Александр Лукашенко считает, что «этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции».

В связи с этим МИД Польши 8 июня выступило с заявлением, в котором отмечается: «Совершенно непонятно, как может основываться историческая политика Беларуси на наследии пакта Сталина–Гитлера. Это жест, который вписывается в действия России, ставящейся целью пересмотр сложной истории нашего региона, который серьезно помешает Беларуси в диалоге и взаимопонимании с соседними странами, а также со странами всей Европы».

«Учреждение Дня народного единства в честь включения [Западной] Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик — это прославление советского наследия и попытка отрезать Беларусь от ее истинных корней. Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Беларуси», — отметили в МИД Польши.

«Мы с большим восхищением смотрим на деятельность белорусского народа, который основывает свою самобытность на подлинном историческом и культурном наследии независимой Беларуси», — добавили в МИД.