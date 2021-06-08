ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси разрабатывают систему мониторинга за выполнением госпрограмм

08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы смогут оценивать качество медицины, ЖКХ или образования. Для этого в стране разрабатывают систему мониторинга за выполнением госпрограмм, передает «МИР 24».

«Такая цифровая платформа в полном объеме начнет работать уже в 2023 году. А за этот период мы должны осуществить все программные продукты, которые там запланированы», – сказал министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Благодаря государственным программам в Беларуси за пять лет удалось увеличить продолжительность жизни, привлечь в страну туристов и повысить образовательный рейтинг. В ближайшие годы особое внимание уделят инфраструктуре для индивидуального жилья, агробизнесу и дорогам.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра экономики Беларуси, такая цифровая платформа в полном объеме начнет работать уже в 2023 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка падпісаў «антыэкстрэмісцкія» зьмены ў КК; дыпляматы заходніх краінаў сустрэліся зь міністрам Макеем. Найважнейшае за 8 чэрвеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by