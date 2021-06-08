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В Беларуси разрабатывают систему мониторинга за выполнением госпрограмм
08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы смогут оценивать качество медицины, ЖКХ или образования. Для этого в стране разрабатывают систему мониторинга за выполнением госпрограмм, передает «МИР 24».
«Такая цифровая платформа в полном объеме начнет работать уже в 2023 году. А за этот период мы должны осуществить все программные продукты, которые там запланированы», – сказал министр экономики Беларуси Александр Червяков.
Благодаря государственным программам в Беларуси за пять лет удалось увеличить продолжительность жизни, привлечь в страну туристов и повысить образовательный рейтинг. В ближайшие годы особое внимание уделят инфраструктуре для индивидуального жилья, агробизнесу и дорогам.
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По словам министра экономики Беларуси, такая цифровая платформа в полном объеме начнет работать уже в 2023 году.
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