В Беларуси разрабатывают систему мониторинга за выполнением госпрограмм

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы смогут оценивать качество медицины, ЖКХ или образования. Для этого в стране разрабатывают систему мониторинга за выполнением госпрограмм, передает «МИР 24».

«Такая цифровая платформа в полном объеме начнет работать уже в 2023 году. А за этот период мы должны осуществить все программные продукты, которые там запланированы», – сказал министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Благодаря государственным программам в Беларуси за пять лет удалось увеличить продолжительность жизни, привлечь в страну туристов и повысить образовательный рейтинг. В ближайшие годы особое внимание уделят инфраструктуре для индивидуального жилья, агробизнесу и дорогам.