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Белорусская бьюти-индустрия переходит на ИТ-технологии в работе с клиентами

09.06.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские салоны красоты стали чаще внедрять CRM-системы для онлайн-записи клиентов. Мониторинг онлайн-записей постоянных посетителей салонов красоты и барбершопов провел Relax.by. По данным портала, за последний год бьюти-интустрия стала активнее вкладывать деньги в ИТ-технологи и внедрять системы онлайн-записей.
 
Онлайн-запись — это способ самостоятельной записи клиента на услуги через CRM-систему, которая связана с журналом, графиком работы, перечнем услуг и другими настройками салона. Система контролирует загруженность мастеров и показывает только свободное время для записи, что позволяет избежать ошибок в журнале. Клиент может записаться из любой точки мира, круглосуточно, в будний или выходной день. 
 
Исследование показало, что белорусы чаще всего записываются в салон через общение с мастерами в мессенджерах и соцсетях, бронируют по телефону. Реже люди записываются по факту или онлайн через CRM-системы.
 
Возможность записаться в салоны красоты и барбершопы появилась на Relax.by более 6 лет назад. В ноябре 2019 года была внедрена интеграция с CRM-системами YClients, Online-zapis.com, BeautyPro (в процессе настройки). Это позволило синхронизировать календари свободного времени в салонах и на портале. В результате у пользователей появилась возможность записываться на бьюти-процедуры в режиме онлайн в любое удобное для них время, без подтверждений и звонков.
 
«Благодаря интеграции с CRM-системами на Relax.by появилась возможность поиска свободного времени и онлайн-записи в салоны красоты в режиме реального времени. В несколько кликов можно найти подходящий салон, выбрать услугу (например, макияж, стрижку, маникюр) и записаться на удобные дату и время без телефонных звонков, ожидания ответа администратора и устного подтверждения. Пара касаний на экране смартфона — и вы записаны», — поясняет руководитель отдела маркетинга Наталья Дёмина.
 
На данный момент к онлайн-записи подключено более 190 салонов красоты и барбершопов. Ежемесячно пользователи оставляют на портале 1200-1500 записей. 78% процентов аудитории женщины, 22% — мужчины. Чаще пользователи оставляют срочные записи «сегодня на сегодня» или на следующий день. Реже люди записываются онлайн на услуги, которые планируют посетить через 8 дней и более.
 
39% всех записей, совершенных мужчинами, приходится на записи «сегодня на сегодня». В большинстве случаев мужчинам срочно необходимо подстричь волосы и бороду. 74% записей, совершенных женщинами, приходятся на следующий день и позже. И лишь 26% — записи «сегодня на сегодня». 
 
Пока специфика состоит в том, что онлайн-записью пользуются, когда необходимо срочно попасть на какую-либо услугу. Однако можно прогнозировать: как только CRM-системы получат широкое распространение в салонах, онлайн-запись станет популярнее, чем другие форматы записи в салоны красоты и барбершопы.
 
 
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Белорусские салоны красоты стали чаще внедрять CRM-системы для онлайн-записи клиентов. Мониторинг онлайн-записей постоянных посетителей салонов красоты и...
 
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