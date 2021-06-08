Россия вдруг передумала: теперь готова разрешить европейским авиакомпаниям облет Беларуси

"Само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Беларуси создает угрозу для пассажиров", - сказал он журналистам.













По словам замминистра, "это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный, сотни или даже тысячи самолетов каждый день пересекали воздушное пространство" (Беларуси). "Теперь они сами себя лишают этого преимущества, в том числе и в сфере экономики", - подчеркнул Грушко.





При этом замминистра заверил, что Россия будет удовлетворять запросы авиакомпаний на маршруты в облет Беларуси. "Но это не решается по щелчку пальцев, как это пытаются представить себе некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенные решения, но, видимо, не могут продумать на два шага вперед свои действия", - сказал высокопоставленный дипломат.



