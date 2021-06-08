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Лидеры ЕС на саммите по России учтут, что она поддерживает власти Беларуси

09.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры стран Европейского союза на предстоящем саммите по отношениям с Россией учтут, что она поддерживает официальный Минск, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он (Александр Лукашенко - ИФ) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал он, выступая во вторник на сессии Европарламента.

Боррель отметил, что Россия недавно возобновила грант в $500 млн Минску и что российская поддержка очень важна для Лукашенко, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры стран Европейского союза на предстоящем саммите по отношениям с Россией учтут, что она поддерживает официальный Минск, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп...
 
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