Источник материала: ОНТ

Оценить качество жизни и различных сфер – от здравоохранения до образования – сможет каждый. Минэкономики разрабатывает цифровую платформу мониторинга госпрограмм. В ведомстве уверены, эффективность их реализации повысится. Электронный ресурс начнет работать в 2023 году.





Пока же итоги работы минувших пяти лет подвели в правительстве. Из позитивных тенденций – обеспеченность жильем в расчете на одного жителя увеличена почти до 28,5 кв. м, отремонтировано и реконструировано около 7,5 тыс. километров местных автодорог. Максимально эффективно реализована программа «Здоровье и демографическая безопасность». Одна из главных задач выполнена – продолжительность жизни белорусов увеличилась до 75 лет. В предыдущем пятилетии – на год меньше. Высокоэффективно реализована программа молодежной политики. В рейтинге индекса образования Беларусь сейчас занимает 27 место. Фактически план даже перевыполнили. Задача стояла войти в тридцатку. Не менее эффективно сработал въездной туризм.

Корректировки требуют госпрограммы, которые касаются аграрного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, развития цифровой экономики, энергосбережения и строительства жилья. Более эффективному подходу к ним поможет оценка эффективности. Раньше в этой работе регионы не участвовали. Теперь будут. Всего в минувшие пять лет работала 21 госпрограмма. Общий объем финансирования – более 350 миллиардов рублей. Треть из них – бюджетные деньги.

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