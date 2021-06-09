Уехавшие за рубеж оппозиционеры устроили пикеты на границе Беларуси с Литвой и Польшей

Источник материала: ОНТ

Подозрительное движение на приграничной с Беларусью территории. И в этот раз это далеко не силы НАТО. Белорусских эмигрантов вот уже который день зазывают на митинги у погранпереходов с польской и литовской стороны. Но как ни пытаются беглые политики изобразить хотя бы какую-то активность, происходящее больше напоминает откровенный балаган.





Вот так выглядит «массовый» митинг у пропускного пункта «Бобровники» – «Берестовица». Можно насчитать едва несколько десятков человек. От безделья они какое-то время переходили дорогу туда-сюда по пешеходному переходу, создавая видимость блокировки движения. Но это быстро надоело и пешеходам, и водителям.

А на литовской границе рядом с «Каменным Логом» собравшиеся не рискнули даже выйти на проезжую часть. Парадокс – те, кто призывает бойкотировать экономику Беларуси, боятся выйти на дорогу, чтобы не помешать местному бизнесу – транспортным компаниям. В общем, получилось как всегда и люди призыв проигнорировали, а те, кто собрался, вскоре разразились привычными жалобами, мол, не хватает палаток, денег или чего-то там ещё. Как говорится, в большой политической игре каждый пытается заработать по-своему. И если больших идей нет, хотя бы так – по мелочи.

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