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Уехавшие за рубеж оппозиционеры устроили пикеты на границе Беларуси с Литвой и Польшей

09.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уехавшие за рубеж оппозиционеры устроили пикеты на границе Беларуси с Литвой и Польшей

Подозрительное движение на приграничной с Беларусью территории. И в этот раз это далеко не силы НАТО. Белорусских эмигрантов вот уже который день зазывают на митинги у погранпереходов с польской и литовской стороны. Но как ни пытаются беглые политики изобразить хотя бы какую-то активность, происходящее больше напоминает откровенный балаган.


Вот так выглядит «массовый» митинг у пропускного пункта «Бобровники» – «Берестовица». Можно насчитать едва несколько десятков человек. От безделья они какое-то время переходили дорогу туда-сюда по пешеходному переходу, создавая видимость блокировки движения. Но это быстро надоело и пешеходам, и водителям. 

А на литовской границе рядом с «Каменным Логом» собравшиеся не рискнули даже выйти на проезжую часть. Парадокс – те, кто призывает бойкотировать экономику Беларуси, боятся выйти на дорогу, чтобы не помешать местному бизнесу – транспортным компаниям. В общем, получилось как всегда и люди призыв проигнорировали, а те, кто собрался, вскоре разразились привычными жалобами, мол, не хватает палаток, денег или чего-то там ещё. Как говорится, в большой политической игре каждый пытается заработать по-своему. И если больших идей нет, хотя бы так – по мелочи.

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Подозрительное движение на приграничной с Беларусью территории. И в этот раз это далеко не силы НАТО. Белорусских эмигрантов вот уже который день зазывают на...
 
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