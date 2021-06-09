«Зондажи и миражи реставрации» – в Национальном историческом музее открылась большая выставка.

Источник материала: ОНТ

Недвижимые памятники белорусского зодчества собрали в одном месте. «Зондажи и миражи реставрации» – большая выставка открылась сегодня в Национальном историческом музее. Это первый вернисаж нового фестиваля «Монумент». Будут представлены все возможные формы самого древнего из искусств.





Не надо сунуть нос, как Буратино в старый холст, чтобы разгадать тайну. Реставраторы делают это с помощью зондажей. Так выявили фрагменты живописи на фасаде одной из башен Мирского замка. Окно, распахнутое во все времена специфика гранд-экспозиции.

Фёдор Сорока, художник-реставратор, руководитель творческой мастерской «Bastalija»: «Марыя Антонаўна Ракіцкая, мама нашага калегі, прасавала бялізну і прапаліла. Зрабіла латку. І даказала, што прынцып аднаўлення ў рэстаўрацыі павінен быць менавіта такім чынам, каб не папасці “ў аўтрара”. Узялі, як сцяг беларускай рэстаўрацыі. Ён быў і у Рыме, і ў Парыжы, і ў Маскве».

Обмерные чертежи, эскизы, зарисовки. Редкая возможность увидеть, какой это монументальный труд. Спасти и сохранить порой – почти из небытия. С мастерской «Bastalija» связано возрождение знаковых объектов в Геранёнах, Несвиже, Мстиславле.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «Если уж ты занимаешься реставрацией, должен руками уметь сделать всё. С другой стороны, ты должен быть историком».

Работа ремесленников из «Bastalija» по раскрытию и реставрации росписей 17-20 веков в Свято-Петро-Павловском соборе в Минске отмечена дипломом Europa Nostra. Это континентальный аналог ЮНЕСКО. Сейчас много говорят о будущем Исторического.

Здание музея можно «расслоить»: до третьего этажа – стены 1905 года, выше – надстройка 1930, а внутри итог послевоенной реконструкции. Сложно сказать, что здесь для истории ценнее.

На выставке и нереализованные проекты. Может время ещё не пришло? По материалам, собранным «Bastalija» 30 лет назад, сделана виртуальная реконструкция заброшенной слонимской синагоги. Это тонкое искусство, не терпящее ошибок.

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