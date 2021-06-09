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Пранкеры дозвонились до главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы и узнали о его планах на Беларусь и Россию
Источник материала: ОНТ
В Литве в начале июня вступил в силу запрет на въезд в страну для иностранцев, которые, по мнению Вильнюса, «поддерживают нарушение норм и принципов международного права, реализуемого другими государствами». Проще говоря, поддерживают то, что властям Литвы может не понравиться. То есть невъездным можно стать даже за случайно оброненное слово.
Инициатором этого закона был Жигимантас Павиленис, глава комитета по иностранным делам литовского сейма. Но публичная риторика европейских политиков сильно отличается от приватных бесед. Павиленис – не исключение.
Российские пранкеры от имени Леонида Волкова (соратника оппозиционера Навального) пообщались с представителем парламента Литвы. Разговор вышел показательным – литовский политик в подробностях рассказал об инструментах вмешательства во внутренние дела России и других стран и порассуждал о том, как «помочь» России создать демократию.
Правда, пока власти Литвы заняты белорусской повесткой. Она для них куда более актуальна. Литовский парламентарий откровенно говорит о силах, заинтересованных в решении «белорусского вопроса». И кроме того, заявляет о претензиях Вильнюса едва ли не на мировое господство.
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Пранкеры дозвонились до главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы и узнали о его планах на Беларусь и Россию
В Литве в начале июня вступил в силу запрет на въезд в страну для иностранцев, которые, по мнению Вильнюса, «поддерживают нарушение норм и принципов международного...
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