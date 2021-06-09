Пранкеры дозвонились до главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы и узнали о его планах на Беларусь и Россию

Источник материала: ОНТ

В Литве в начале июня вступил в силу запрет на въезд в страну для иностранцев, которые, по мнению Вильнюса, «поддерживают нарушение норм и принципов международного права, реализуемого другими государствами». Проще говоря, поддерживают то, что властям Литвы может не понравиться. То есть невъездным можно стать даже за случайно оброненное слово.

Инициатором этого закона был Жигимантас Павиленис, глава комитета по иностранным делам литовского сейма. Но публичная риторика европейских политиков сильно отличается от приватных бесед. Павиленис – не исключение.

Российские пранкеры от имени Леонида Волкова (соратника оппозиционера Навального) пообщались с представителем парламента Литвы. Разговор вышел показательным – литовский политик в подробностях рассказал об инструментах вмешательства во внутренние дела России и других стран и порассуждал о том, как «помочь» России создать демократию.

Жигимантас Павиленис, глава комитета сейма по иностранным делам Литвы: «Может, с американцами надо подумать, как эта помощь и не только финансовая должна дойти. Вот тот же "Голос Америки" или "Радио свобода". Были даже мысли создать русское телевидение в Европе, чтобы по-русски правду говорить и чтобы она достигла вас. Но это инструменты холодной войны, которые достигали Литвы. Вот мой отец их слушал, и мы свободные сейчас и хорошо живём. Когда мы с ними встретимся, мы будем говорить про очень серьёзную работу против этого режима, чтобы зажать вены. Это не получится сразу, но по чуть-чуть, может, что-то и отвоюем».

Правда, пока власти Литвы заняты белорусской повесткой. Она для них куда более актуальна. Литовский парламентарий откровенно говорит о силах, заинтересованных в решении «белорусского вопроса». И кроме того, заявляет о претензиях Вильнюса едва ли не на мировое господство.

Жигимантас Павиленис, глава комитета сейма по иностранным делам Литвы: «Я думаю, надо двигаться стратегически, но этот год – это белорусский год… Мы как литовцы всё равно сосредоточимся на Беларуси, на Украине, на Молдове, на Грузии. Есть надежда, что с Байденом, может быть, мы это сделаем. Вот это Рейган сделал для нас. Он послал всех на три буквы и сказал "Советский Союз – это империя зла, коммунизм должен погибнуть". Его там ненавидели все. Вот будет Байден новый Рейган, что это скажет? Потому что, как Кара-Мурза мне всё время припоминает: Жигимантас, если мы не сделаем этого в России, то у тебя всё равно ничего не получится в Беларуси, – и так далее. Если там вам помочь, то полмира бы другим стало».

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