VIII Форум регионов Беларуси и России: что отечественные производители готовятся представить на съезде?

Источник материала: ОНТ

Три недели остаётся до очередного Форума регионов Беларуси и России. Он станет восьмым и пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области. В Беларуси предприятия и организации уже готовятся, уточняют списки участников, составляют пакеты предложений. Ожидается, что форум будет результативным – это как соглашения между предприятиями и регионами, так и подписание контрактов на сотни миллионов (почти миллиард) долларов.





Без качественных удобрений не будет и высоких урожаев – это знает каждый фермер. Гомельский химзавод производит более двадцати видов сыпучей продукции и старается отвечать требованиям любого, даже самого привередливого покупателя.

Ежегодно предприятие продаёт за рубеж до 700 тысяч тонн удобрений – только в прошлом году на 215 миллионов долларов. При этом соседней России в списке основных покупателей пока нет. И это намерены исправить. На предстоящем форуме регионов белорусский флагман готовится подписать дилерское соглашение с компанией из Нижнего Новгорода. Речь о поставках новой продукции до 2026 года.

Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода: «Традиционно экспорт в Россию нашего предприятия составлял более 5%. Конечно же, рынок очень интересен для нас, особенно в последнее время, поэтому подписание таких дилерских соглашений способствует наращиванию объёмов реализации продуктов на российский рынок. Мы более двадцати лет работаем с данной компанией, компания профессионалов, работает очень чётко, слаженно, и предыдущее дилерское соглашение мы выполнили в полном объёме, ранее подписанное пять лет назад также на Форуме регионов Беларуси и России».

Для производств форум – удобная площадка, чтобы заявить о себе. Тем более что бренду «Сделано в Беларуси» соседи доверяют. Россия для наших областей основной торговый партнер. К примеру, больше половины экспорта той же Гродненской области приходится на восточного соседа – продукты питания, деревообработки, сельхозтехника. Российский рынок велик, расти есть куда.

Гродненская область – бессменный участник форума. Подготовка к восьмой встрече уже началась, перспективы обсуждаются на всех уровнях. Сейчас организаторы, на себя эту функцию взяли местные власти, уточняют списки участников, составы делегаций. Уже известно – широко на форуме будет представлена мясомолочная отрасль региона. В планах предприятий – заключить ряд крупных контрактов. Ожидается, что Гродненская область подпишет соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном и Томской областью.

Гродненский мясокомбинат в этом году снова в числе основных игроков от области. Предприятие не пропускает ни одного форума. Здесь понимают значимость такого мероприятия и возможности: найти партнеров и заключить действительно выгодные сделки. Работают со странами СНГ, Китаем, готовятся выйти на рынки Африки, но стратегический партнер по-прежнему Россия – от Смоленска до Сахалина отправляют до 70% экспортной продукции. В этом году едут обновить контракты – нарастить объемы с существующими партнерами и наладить поставки в новые регионы.

Олег Иванов, генеральный директор предприятия «Гродненский мясокомбинат»: «У каждого региона есть своя специфика потребления колбасных изделий. И только благодаря тому, что мы ежегодно с нашим партнером прорабатываем маркетингово и рекламно различные регионы, подбираем ассортимент продукции, который нужен для конкретного региона, и этим мы добиваемся увеличения и объемных поставок, и выручки нашего предприятия. Новым контрактом, который мы так для себя держим в уме, который будет подписан в рамках форума, это контракт на миллиард российских рублей».

За семь лет форума тезис «выгодно сотрудничать напрямую» доказал свою эффективность. Год назад стороны подписали контракты на более чем 700 млн долларов. В этом году говорят о сумме в 900 миллионов. Встретиться не мешает даже пандемия.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: «Он состоится в несколько необычном формате, это будет гибридный формат, первый день мы будем работать в режиме онлайн. А два дня будем работать в режиме офлайн. Но все мероприятия пройдут: Москва, Московская область, дома правительства. Здесь у нас секции будут работать по различным площадкам, это библиотека и вузы наши, ну и так далее, Совет Республики».

Сальдо, выручка, объемы экспорта – разговоры на площадках традиционно будут об экономике. Но впервые темой форума станет в том числе и наращивание научно-технического сотрудничества в эпоху цифровизации. Стороны обсуждать готовы все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность. Ожидается, что окончательный состав белорусской делегации утвердят до конца недели.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram