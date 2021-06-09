Лукашенко: санкционные угрозы не повлияют на военно-промышленный комплекс Беларуси

Источник материала: ОНТ

Технологии, сопоставимые с космическими. О работе военно-промышленного комплекса говорили сегодня во Дворце Независимости. Западные санкции в отношении отдельных предприятий отрасли введены, но действуют ли на адресата? Вот в чём вопрос.





Президента среди прочего интересовали также отечественные разработки и производство собственного стрелкового оружия. Словом, отрасль эта важна для государства по многим причинам.

Национальная безопасность – приоритет для предприятий оборонного сектора. В тоже время ВПК занимает не последнее место в экономике – в том числе за счёт экспорта вооружений. Сейчас оборонному сектору приходится работать под санкционным давлением. Не отразится ли это на планах по развитию военпрома – вот что беспокоит Александра Лукашенко.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: «Работа ВПК и оборонного сектора экономики в целом ведётся в особой обстановке: санкции Евросоюза, коллективный Запад постоянно нагнетает обстановку вокруг Беларуси. Несмотря на то, что четыре предприятия Госкомвоенпрома входят в пакет санкций, всегда исторически все предприятия оборонного сектора находились под особым влиянием».

В целом, все военно-промышленные предприятия работают стабильно. А важным направлением деятельности в комитете называют импортозамещение. Счёт идёт на десятки миллионов долларов. Беларусь постоянно совершенствует отечественное вооружение. Один из важных проектов – производство собственного стрелкового оружия.

Производство стрелкового оружия и боеприпасов – относительная новая для страны отрасль. Научно-производственный кластер развёрнут под Оршей. И речь не только об обеспечении внутренних потребностей. В стрелковом производстве видят и серьёзный экспортный потенциал.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: «Сегодня там пять новых цехов, объектов, где мы производим, модернизируем определённые типы стрелкового оружия. Часть этих видов уже стоит на вооружении Вооружённых Сил Беларуси. Освоено серийное производство уже трёх типов патронов. Работа в данном направлении будет продолжена».

Совсем скоро новинки оборонного сектора – и не только белорусского – станут доступны широкому кругу. В конце месяца в Минске пройдёт международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021. Беларусь представит более трёх сотен образцов новейшего вооружения. Одним из основных экспонентов станет Россия. Участие в MILEX подтвердили более 30 делегаций.

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