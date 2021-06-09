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Лукашенко: санкционные угрозы не повлияют на военно-промышленный комплекс Беларуси
Источник материала: ОНТ
Технологии, сопоставимые с космическими. О работе военно-промышленного комплекса говорили сегодня во Дворце Независимости. Западные санкции в отношении отдельных предприятий отрасли введены, но действуют ли на адресата? Вот в чём вопрос.
Президента среди прочего интересовали также отечественные разработки и производство собственного стрелкового оружия. Словом, отрасль эта важна для государства по многим причинам.
Национальная безопасность – приоритет для предприятий оборонного сектора. В тоже время ВПК занимает не последнее место в экономике – в том числе за счёт экспорта вооружений. Сейчас оборонному сектору приходится работать под санкционным давлением. Не отразится ли это на планах по развитию военпрома – вот что беспокоит Александра Лукашенко.
В целом, все военно-промышленные предприятия работают стабильно. А важным направлением деятельности в комитете называют импортозамещение. Счёт идёт на десятки миллионов долларов. Беларусь постоянно совершенствует отечественное вооружение. Один из важных проектов – производство собственного стрелкового оружия.
Производство стрелкового оружия и боеприпасов – относительная новая для страны отрасль. Научно-производственный кластер развёрнут под Оршей. И речь не только об обеспечении внутренних потребностей. В стрелковом производстве видят и серьёзный экспортный потенциал.
Совсем скоро новинки оборонного сектора – и не только белорусского – станут доступны широкому кругу. В конце месяца в Минске пройдёт международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021. Беларусь представит более трёх сотен образцов новейшего вооружения. Одним из основных экспонентов станет Россия. Участие в MILEX подтвердили более 30 делегаций.
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Технологии, сопоставимые с космическими. О работе военно-промышленного комплекса говорили сегодня во Дворце Независимости. Западные санкции в отношении...
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