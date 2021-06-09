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Еще одна «окончательная победа». Интервью Протасевича одному госканалу заполнило и все остальные
Источник материала: UDF
На неделе госТВ продолжало информационную кампанию вокруг дела Протасевича и посадки самолета в Минске. Ключевое место в вещании всех каналов заняло интервью активиста на ОНТ.
Кейс с задержанием и заявлениями Протасевича использовался как доказательство раскрытия планов «зарубежных координаторов» протестов. Оценки госТВ варьировались от сугубо меркантильных объяснений деятельности оппонентов до описаний масштабных коварных замыслов Запада в отношении Беларуси и России.
Немалую часть эфира занимало возмущение из-за введенных запретов на полеты, что трактовалось как политизированная реакция или стремление расправиться с конкурентом – компанией “Белавиа”. Ответом на «беспрецедентное внешнее давление» провозглашалось углубление союзных отношений с Россией.
Несмотря на типичные для госТВ призывы не вовлекать несовершеннолетних в политику, день защиты детей стал поводом для очередной информационной кампании. Помимо обычного акцента на заботе государства о детях, были случаи более активного включения их в идеологическую повестку.
В который раз провозглашалась победа над «невероятными» оппонентами и успехи в деле «вычищения агентуры». Продолжались и обоснования давления на негосударственные СМИ, которые обвинялись во враждебном воздействии и работе на чужие интересы.
Периодические упоминания работы над Конституцией, цифровизация и изменения в Трудовом кодексе можно отнести к реформаторским и модернизационным посылам. Впрочем, законодательные изменения чаще всего носят явный охранительный характер.
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