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Еще одна «окончательная победа». Интервью Протасевича одному госканалу заполнило и все остальные

09.06.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще одна «окончательная победа». Интервью Протасевича одному госканалу заполнило и все остальные
Краткие выводы из еженедельного исследования нарративов госТВ Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

На неделе госТВ продолжало информационную кампанию вокруг дела Протасевича и посадки самолета в Минске. Ключевое место в вещании всех каналов заняло интервью активиста на ОНТ.

Кейс с задержанием и заявлениями Протасевича использовался как доказательство раскрытия планов «зарубежных координаторов» протестов. Оценки госТВ варьировались от сугубо меркантильных объяснений деятельности оппонентов до описаний масштабных коварных замыслов Запада в отношении Беларуси и России.

Немалую часть эфира занимало возмущение из-за введенных запретов на полеты, что трактовалось как политизированная реакция или стремление расправиться с конкурентом – компанией “Белавиа”. Ответом на «беспрецедентное внешнее давление» провозглашалось углубление союзных отношений с Россией.

Несмотря на типичные для госТВ призывы не вовлекать несовершеннолетних в политику, день защиты детей стал поводом для очередной информационной кампании. Помимо обычного акцента на заботе государства о детях, были случаи более активного включения их в идеологическую повестку.

В который раз провозглашалась победа над «невероятными» оппонентами и успехи в деле «вычищения агентуры». Продолжались и обоснования давления на негосударственные СМИ, которые обвинялись во враждебном воздействии и работе на чужие интересы.

Периодические упоминания работы над Конституцией, цифровизация и изменения в Трудовом кодексе можно отнести к реформаторским и модернизационным посылам. Впрочем, законодательные изменения чаще всего носят явный охранительный характер.
 
Теги: Минск
 
 
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