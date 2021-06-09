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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директора российского центра наркологии обвинили в похищении и пытках пациентов В Омске руководителя центра реабилитации и наркологии «Мир» Геннадия Спиридонова отдали под суд за похищение человека.

Ранее Спиридонова также обвинили в пытках пациентов, содержащихся в организации. Против него давали показания около 20 потерпевших, однако позднее они отозвали свои свидетельства по делу. Не отказался от своих слов только один человек, утверждавший, что директор центра похитил его и против воли привез на лечение.Как считает следствие, специалисты не оказывали лечащимся медицинских услуг, вместо этого работники ограничивали их свободу передвижения, привязывая некоторых к кровати и не разрешая ходить в туалет.Обвиняемый считает, что предъявленные ему обвинения не имеют доказательств, и не признает вину. Дело будет рассмотрено Советским районным судом Омска. Дату заседания еще не огласили.