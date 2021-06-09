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«Признал, что причастен к организации беспорядков». РосСМИ о видеозаписи с Романом Протасевичем
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Государственные СМИ РФ делают акцент на условиях содержания Романа Протасевича. На основе видеокадров, показанных по БТ, они информируют свою аудиторию об адекватных условиях заключения и об исключительной добровольности предоставления им информации. Неоднократно подчеркивается, что и по словам самого Романа, и по внешней атрибутике (просторный кабинет, сигареты и даже! маска) у него все нормально, на него никто не давит и ничего не требует. Получателя информации разными способами подталкивают к выводу, что на вопросы он отвечает добровольно, активно раскаивается и если бы мог, переиграл бы ситуацию.
Второй ключевой тезис, к развитию которого подключились и «либеральные СМИ» — тезис о глубоких расколах, конфликтах и противоречиях в среде оппозиционных центров в Варшаве и Вильнюсе. Активно цитируется слово «подставили» в связи с фактом задержания. Аудитория просто не может не сделать выводов, что:
- не справиться с такой оппозицией в течении продолжительного периода времени может только слабая власть;
- устойчивость оппозиции определяется среди прочего наличием внешней поддержки и внешнего управления.
Первый возможный вывод бьёт по Лукашенко и подводит к следующей мысли – сдерживающая и стабилизирующая роль РФ. Второй — к общему темнику российских СМИ о противостоянии с «коллективным Западом». В качестве его подтверждения даётся информация о «призывах» оппозиции к санкциям и характеристика оппозиционных сил как естественного «зла». Зрителя уверяют, что основным виновником санкций и является оппозиция, давшая основание странам ЕС атаковать беларуский режим. И тут, как и в предыдущем варианте негласно присутствует роль «России-защитницы».
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Российские СМИ не могли обойти своим вниманием видеозапись с Романом Протасевичем, продемонстрированную одним из беларусcких телевизионных каналов. Российские...
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