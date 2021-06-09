Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Признал, что причастен к организации беспорядков». РосСМИ о видеозаписи с Романом Протасевичем Российские СМИ не могли обойти своим вниманием видеозапись с Романом Протасевичем, продемонстрированную одним из беларусcких телевизионных каналов. Российские...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.Государственные СМИ РФ делают акцент на условиях содержания Романа Протасевича. На основе видеокадров, показанных по БТ, они информируют свою аудиторию об адекватных условиях заключения и об исключительной добровольности предоставления им информации. Неоднократно подчеркивается, что и по словам самого Романа, и по внешней атрибутике (просторный кабинет, сигареты и даже! маска) у него все нормально, на него никто не давит и ничего не требует. Получателя информации разными способами подталкивают к выводу, что на вопросы он отвечает добровольно, активно раскаивается и если бы мог, переиграл бы ситуацию.Второй ключевой тезис, к развитию которого подключились и «либеральные СМИ» — тезис о глубоких расколах, конфликтах и противоречиях в среде оппозиционных центров в Варшаве и Вильнюсе. Активно цитируется слово «подставили» в связи с фактом задержания. Аудитория просто не может не сделать выводов, что:- не справиться с такой оппозицией в течении продолжительного периода времени может только слабая власть;- устойчивость оппозиции определяется среди прочего наличием внешней поддержки и внешнего управления.Первый возможный вывод бьёт по Лукашенко и подводит к следующей мысли – сдерживающая и стабилизирующая роль РФ. Второй — к общему темнику российских СМИ о противостоянии с «коллективным Западом». В качестве его подтверждения даётся информация о «призывах» оппозиции к санкциям и характеристика оппозиционных сил как естественного «зла». Зрителя уверяют, что основным виновником санкций и является оппозиция, давшая основание странам ЕС атаковать беларуский режим. И тут, как и в предыдущем варианте негласно присутствует роль «России-защитницы».