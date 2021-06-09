Международный совет объявил о серьезном изменении правил игры в футбол

передает ru.oxu.az со ссылкой на sports.ru. Новое постановление IFAB касается игры рукой. В организации теперь считают, что плечо не является частью руки,ru.oxu.az со ссылкой на sports.ru.





"Следовательно, это часть тела, с помощью которой можно законно забить гол, поэтому она должна учитываться при оценке офсайда", - говорится в обновленных правилах.





Кроме того, теперь не каждый контакт руки и мяча будет считаться нарушением. Положение руки игрока следует оценивать по отношению к движению его тела в данной конкретной ситуации.



