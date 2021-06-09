|
Международный совет объявил о серьезном изменении правил игры в футбол
Источник материала: Партизан
Теперь голы можно забивать не только ногами, туловищем и головой. Международная организация (IFAB), которая занимается разработкой и регулированием футбольных правил, серьезно изменила регламент игры.
Новое постановление IFAB касается игры рукой. В организации теперь считают, что плечо не является частью руки,
"Следовательно, это часть тела, с помощью которой можно законно забить гол, поэтому она должна учитываться при оценке офсайда", - говорится в обновленных правилах.
Кроме того, теперь не каждый контакт руки и мяча будет считаться нарушением. Положение руки игрока следует оценивать по отношению к движению его тела в данной конкретной ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь голы можно забивать не только ногами, туловищем и головой. Международная организация (IFAB), которая занимается разработкой и регулированием футбольных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)