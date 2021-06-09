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Минск серьезно уступил российскому давлению в области безопасности

09.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Положение Беларуси в регионе с точки зрения национальной безопасности ухудшилось.

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Это констатируется в преамбуле 20-го выпуска «Минского барометра», в котором анализируются внешняя политика Беларуси и состояние безопасности в марте и апреле 2021 года. Новый выпуск на текущей неделе был представлен Советом по международным отношениям «Минский диалог». 

Как отмечают эксперты, отношения с Россией продолжают демонстрировать рост координации по линии различных ведомств, в первую очередь – сфере безопасности и обороны. 

В рассматриваемый период произошел новый всплеск эскалационной динамики в отношениях Беларуси и Евросоюза. Минск завершил юридическое оформление механизмов реагирования (контрсанкций) на ограничительные меры со стороны ЕС.

Традиционно ровно развивалось взаимодействие с Китаем. Усилилась координация позиций двух стран в международных организациях.

Негативная динамика наблюдалась на американском и украинском направлениях. В отношениях с США был приостановлен процесс возвращения послов, Вашингтон объявил о возобновлении экономических санкций, белорусские власти обвинили США в планировании покушения на Лукашенко. Украина начала реализовывать полномасштабную стратегию по защите украинского рынка и производителей от белорусской продукции. Оба этих направления получили рекордные 31 пунктов со знаком «минус».

Ситуация в области региональной безопасности определялась новым витком напряженности вокруг конфликта на востоке Украины. Он не привел к полномасштабной войне или российскому вторжению, но способствовал дальнейшему расколу и милитаризации в регионе.

Положение Беларуси в регионе с точки зрения национальной безопасности ухудшилось. Минск серьезно уступил российскому давлению в области безопасности, что проявило себя в беспрецедентных шагах – подписании пятилетнего Стратегического плана, согласии на совместное боевое дежурство с ВКС РФ на белорусской территории, создании совместных учебных центров – и уже повлияло на приоритеты в обучении войск. Уровень региональной напряжённости переместился в оранжевую зону.
 
Теги: Минск
 
 
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Положение Беларуси в регионе с точки зрения национальной безопасности ухудшилось.
 
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