Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.





Напомним, политик вынужденно покинула страну из-за давления власти.

На вопрос «Настоящего времени» о сроках своего возвращения на родину она ответила, что вернется, «когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции, в положительном или отрицательном смысле».

Тихановская призналась, что устала «видеть эту жестокость, несправедливость, устала от ужасных новостей о суицидах, пытках»: «Но бороться я не устала. Потому что их жестокость, унижения, пытки людей заставляют меня двигаться дальше».