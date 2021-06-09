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Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

09.06.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.

Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

Напомним, политик вынужденно покинула страну из-за давления власти.

На вопрос «Настоящего времени» о сроках своего возвращения на родину она ответила, что вернется, «когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции, в положительном или отрицательном смысле».

Тихановская призналась, что устала «видеть эту жестокость, несправедливость, устала от ужасных новостей о суицидах, пытках»: «Но бороться я не устала. Потому что их жестокость, унижения, пытки людей заставляют меня двигаться дальше».

 

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Теги: Новости
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.
 
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