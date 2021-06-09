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Литва допускает рост нелегальной миграции из Беларуси

09.06.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что белорусские власти выбрали его страну мишенью для нелегальной миграции, отметив, что потоки нелегалов «беспрецедентны, но ситуация находится под контролем».

«Вывод о том, что Литва была выбрана мишенью для белорусского режима, подтверждается тем фактом, что в графе нелегальной миграции Латвии - «ноль» и в Польшу стучится гораздо меньше мигрантов, чем в Литву», —написал Кащюнас в facebook, передает Укринформ.

По его словам, потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск. При этом «можно смоделировать худшую ситуацию, что количество (нелегальных) мигрантов из Ирака и Сирии может достигать 200-300 человек в неделю». Кащюнас подчеркивает, что нужно быть готовым и к осуществлению депортации нелегалов в страны их происхождения.

В понедельник Кащюнас вместе с некоторыми членами Комитета посетил так называемую «петлю Девянишкес» (участок на востоке Литвы вокруг местечка Девянишкес, глубоко вдающийся в территорию Беларуси). По словам политика, именно здесь было наибольшее число попыток пересечь государственную границу Литвы с Беларусью.

В связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Беларуси Литва размещает на границе дополнительные силы. До конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуется 38 млн евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что белорусские власти выбрали его страну мишенью для нелегальной...
 
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