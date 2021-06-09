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Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

09.06.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем.

Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой шла речь о принуждении к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующем задержании находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги, передает DW.

Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

 
Теги: Минск
 
 
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Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем.
 
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