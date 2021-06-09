Польша видит подрыв независимости Беларуси в новом празднике Лукашенко

Источник материала: АФН

Власти Польши назвали учрежденный Лукашенко День народного единства прославлением советского наследия и актом, подрывающим независимость и суверенитет Беларуси.

«Учреждение Дня народного единства в честь включения (Западной. — Ред.) Беларуси в состав Союза Советских Социалистических Республик — это прославление советского наследия и попытка отрезать Беларусь от ее истинных корней. Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Беларуси», — говорится в заявлении МИД Польши, передает Польское радио.

День народного единства будет отмечаться 17 сентября. 17 сентября 1939 года Красная Армия по согласованию с нацистской Германией вторглась на территорию Польши с востока, оккупировав часть ее территории, населенной поляками, белорусами, украинцами, литовцами, евреями и др. Эти территории были присоединены к СССР и включены в состав БССР и УССР. Советская и официальная историография в Беларуси описывают эти события как «воссоединение» земель Беларуси.

«Совершенно непонятно, как может основываться историческая политика Беларуси на наследии пакта Сталина–Гитлера. Это жест, который вписывается в действия России, ставящейся целью пересмотр сложной истории нашего региона, который серьезно помешает Беларуси в диалоге и взаимопонимании с соседними странами, а также со странами всей Европы», - отмечается в заявлении МИД Польши.

23 августа 1939 года в Москве был подписан секретный протокол к пакту Молотова–Риббентропа, заключенному между СССР и гитлеровской Германией, что непосредственно привело к началу Второй мировой войны — нападению 1 сентября на Польшу Германии и 17 сентября — СССР.

«Это совместное советско-нацистское нападение на Польшу положило начало самой ужасной войне в мировой истории, унесшей жизни 60 миллионов человек, включая жителей Белоруссии. Многие из них погибли в немецких концлагерях и советских лагерях. События 17 сентября 1939 года привели к лишению нескольких сотен тысяч мирных граждан Польши гражданства, достоинства и к смерти в глуби советской России», — подчеркивается в заявлении МИД Польши.

«Мы с большим восхищением смотрим на деятельность белорусского народа, который основывает свою самобытность на подлинном историческом и культурном наследии независимой Беларуси», - добавили в МИД РП.