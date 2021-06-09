ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси водителям-должникам запретят садиться за руль и охотиться

09.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти решили ограничивать действия водительских удостоверений белорусов, которые не платят штрафы, назначенные судом, сообщает Intex-press.by со ссылкой на Национальный правовой портал.



8 июня официально опубликовано Постановление Министерства юстиции от 21 мая 2021 г. №93, которым утверждена Инструкция о порядке взаимодействия органов принудительного исполнения с ГАИ МВД, Государственной инспекцией по маломерным судам и организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.

Ограничения распространяются не только на автомобили, но и на моторные маломерные суда. Кроме того, должникам запретят охотиться.

Исключение составят случаи, когда должнику нужно пользоваться транспортным средством для заработка и это является единственным источником дохода.

Кроме того, не будут ограничивать действия водительских "прав" инвалидов.

Действие водительского удостоверения может возобновить суд в случае уплаты штрафа или замены меры обеспечения на другую.

Постановление вступит в силу с 15 июля этого года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти решили ограничивать действия водительских удостоверений белорусов, которые не платят штрафы, назначенные судом, сообщает Intex-press.by со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by