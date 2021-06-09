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Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня. Через Стамбул
Источник материала: Партизан
Белорусские турфирмы вновь предлагают туры в еще недавно закрытую Черногорию.
Ближайшие путевки — на 16 июня, вылеты — по средам, пятницам и субботам «Турецкими авиалиниями». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
— Мы предлагаем туры в Подгорицу, — рассказала представитель турфирмы. — Вылет из Минска в Стамбул, оттуда — в столицу Черногории. Перелет будет длиться около 10 часов. Около двух часов займет дорога из Минска в Стамбул, затем после 6 часов ожидания часа два борт летит до Подгорицы.
По словам представителя турфирмы, трансфер от аэропорта Подгорицы на курорт займет часа полтора, в отличие от Тивата (30–40 минут). К тому же название города говорит само за себя — он находится в горах. Предлагаются различные варианты отдыха — от апартаментов с современным ремонтом до люксовых отелей.
Перелет туда и обратно обойдется в 550 евро на человека. Путевка на двоих с завтраком стартует от 1 200 евро, если особо не придираться к начинке отеля. Гостиница будет скромной, но удобно расположенная (5 минут до пляжа).
Отметим, что въезд в Черногорию разрешен без ПЦР-теста из России, Украины, Беларуси, Северной Македонии, Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Израиля и стран Евросоюза. Всем остальным въезд разрешен при выполнении одного из условий:
- ПЦР-тест не старше 72 часов;
- положительный тест на антитела IgG не старше 30 дней;
- доказательство вакцинирования второй дозой не менее чем за 7 дней до въезда в Черногорию.
По всей территории страны действуют следующие меры:
- Маски в закрытых помещениях
- Рестораны работают до 00.00.
Напомним, 2 июня туроператор «Интерсити» сообщил, что в связи с запретом на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран для белорусских авиаперевозчиков приостанавливает чартерные программы по направлению «Минск — Тиват» с 18 июня по 17 октября 2021 г.
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Белорусские турфирмы вновь предлагают туры в еще недавно закрытую Черногорию.
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