Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня. Через Стамбул













сообщили в одной из туристических компаний. Ближайшие путевки — на 16 июня, вылеты — по средам, пятницам и субботам «Турецкими авиалиниями». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в одной из туристических компаний.





— Мы предлагаем туры в Подгорицу, — рассказала представитель турфирмы. — Вылет из Минска в Стамбул, оттуда — в столицу Черногории. Перелет будет длиться около 10 часов. Около двух часов займет дорога из Минска в Стамбул, затем после 6 часов ожидания часа два борт летит до Подгорицы.





По словам представителя турфирмы, трансфер от аэропорта Подгорицы на курорт займет часа полтора, в отличие от Тивата (30–40 минут). К тому же название города говорит само за себя — он находится в горах. Предлагаются различные варианты отдыха — от апартаментов с современным ремонтом до люксовых отелей.





Перелет туда и обратно обойдется в 550 евро на человека. Путевка на двоих с завтраком стартует от 1 200 евро, если особо не придираться к начинке отеля. Гостиница будет скромной, но удобно расположенная (5 минут до пляжа).





Отметим, что въезд в Черногорию разрешен без ПЦР-теста из России, Украины, Беларуси, Северной Македонии, Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Израиля и стран Евросоюза. Всем остальным въезд разрешен при выполнении одного из условий:





- ПЦР-тест не старше 72 часов;

- положительный тест на антитела IgG не старше 30 дней;

- доказательство вакцинирования второй дозой не менее чем за 7 дней до въезда в Черногорию.





По всей территории страны действуют следующие меры:





- Маски в закрытых помещениях

- Рестораны работают до 00.00.



