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Байден продлил санкции против Беларуси

09.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Белом доме сообщили, что чрезвычайная ситуация на национальном уровне относительно действий и политики определенных членов правительства Беларуси и других лиц, направленных на подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси будет действовать до 16 июня 2021 года. Она была объявлена в 16 июня 2006 года.

Байден продлил санкции против Беларуси
Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц по подрыву демократических процессов или институтов в Беларуси, совершения нарушений прав человека, связанных с политическими репрессиями и участие в публичной коррупции, продолжают создавать чрезвычайную угрозу для граждан, пишет rbc.ua.

Напомним, США получили от властей Беларуси сообщения о высылке американских дипломатов и технических сотрудников из посольства в Минске. В Госдепартаменте выразили разочарование этим решением, но об ответных мерах не сообщили.

Ранее сообщалось, что пакет экономических санкций против Беларуси планируется одобрить на следующем Совете глав МИД Евросоюза, который состоится 21 июня. Ограничительные меры коснутся важнейших секторов белорусской экономики.
 
Теги: Минск
 
 
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В Белом доме сообщили, что чрезвычайная ситуация на национальном уровне относительно действий и политики определенных членов правительства Беларуси и других лиц,...
 
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