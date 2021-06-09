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Сенат США выделил четверть триллиона долларов на технологическое противостояние Китаю

09.06.2021 08:46 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Верхняя палата конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 250 млрд на обеспечение технологической конкурентоспособности с Китаем.

Сенат США выделил четверть триллиона долларов на технологическое противостояние Китаю

Документ, как пишет РБК, предусматривает увеличение в США производства полупроводников и развитие искусственного интеллекта и других технологий.

Как ожидается, 190 млрд будут потрачены на укрепление технологий и исследований в США и еще около 50 млрд — на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования.

Законопроект должен быть одобрен палатой представителей и затем представлен на подпись президенту Джо Байдену.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Верхняя палата конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 250 млрд на обеспечение технологической конкурентоспособности с Китаем.
 
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