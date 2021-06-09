Сенат США выделил четверть триллиона долларов на технологическое противостояние Китаю

Верхняя палата конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 250 млрд на обеспечение технологической конкурентоспособности с Китаем.





Документ, как пишет РБК , предусматривает увеличение в США производства полупроводников и развитие искусственного интеллекта и других технологий.

Как ожидается, 190 млрд будут потрачены на укрепление технологий и исследований в США и еще около 50 млрд — на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования.

Законопроект должен быть одобрен палатой представителей и затем представлен на подпись президенту Джо Байдену.

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