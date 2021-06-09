США проверят утечку данных о налогах Блумберга, Безоса, Маска

Источник материала: АФН

Налоговые органы США начали расследование в связи с утечкой налоговых данных миллиардеров, включая гендиректора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, главы Amazon Джеффа Безоса, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и главы Tesla Илона Маска, сообщает The Financial Times (FT).

Конфиденциальные данные Налоговой службы США (IRS) опубликовало издание ProPublica. Журналисты проанализировали налоговые декларации тысяч самых богатых американцев за более чем 15 лет и заключили, что 25 богатейших граждан, в том числе Баффетт, Блумберг, Безос и Маск, платили значительно меньший налог, чем должны были по общим правилам, передает РБК.

Согласно расследованию журналистов, при суммарном росте состояния на $401 млрд с 2014 по 2018 год миллиардеры уплатили 3,4% федерального налога, или $13,6 млрд. По данным ProPublica, меньше всех относительно собственных доходов заплатил Баффетт — $23,7 млн против роста состояния на $24,3 млрд, что эквивалентно ставке 0,1%.

Согласно налоговому законодательству США, рост стоимости активов не считается доходом до тех пор, пока те не были проданы. В совокупности с приемами оптимизации налогов это позволило миллиардерам платить их по значительно меньшей ставке, чем обычным американским семьям, отметили в ProPublica.

Комиссар IRS Чарльз Реттиг заявил, что агентство начало расследование, чтобы выявить источник утечки. Он также разделяет «озабоченность каждого американца» тем фактом, что была раскрыта конфиденциальная информация.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной правительственной информации незаконно и воспринимается «очень серьезно». При этом утечка показала, что «необходимо сделать больше для того, чтобы корпорации и частные лица» платили «больше своей справедливой доли» в виде налогов, отметила она.

В ProPublica сообщили, что достоверно не знают ни источника, передавшего эти данные, ни его мотивов. Предоставивший информацию заявил изданию, что был мотивирован тем, как оно освещает работу IRS и сбор налогов. «Мы допускали, что полученная информация могла поступить от государственного деятеля, недружелюбно настроенного к интересам Америки», — указано в сопроводительном материале.

В сентябре 2020 году газета The New York Times проанализировала налоговые декларации тогдашнего президента США Дональда Трампа. Издание заключило, что он не платил подоходного налога на протяжении десяти лет «в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает». Сам Трамп назвал данные в публикации ложными.