|
Женщина впервые возглавит футбольную ассоциацию Англии
Источник материала: Партизан
Футбольную ассоциацию Англии (FA) впервые возглавит женщина. Ассоциация существует уже 157 лет.
Об этом
Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру Дебби Хьюитт. Теперь ее должны утвердить члены совета FA.
Хьюитт должен начать выполнять свои обязанности в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер Маккормик.
Хьюитт рассказала, что интересуется футболом с детства.
Она работала в должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.
Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи "Слава Украине" и "Героям Слава".
Также сообщалось, что немецкая Федерация футбола подписала контракт с новым наставником национальной сборной. После чемпионата Европы-2020 Германию возглавит Ханс-Дитер Флик,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольную ассоциацию Англии (FA) впервые возглавит женщина. Ассоциация существует уже 157 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)