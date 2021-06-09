В Италии задержаны белорусы по делу о «клонировании» авто





Операцию по распоряжению судьи, ведущего предварительное расследование, осуществила утром 26 мая дорожная полиция провинции Мессина при содействии правоохранителей провинций Катания, Сиракуза, Рагуза и Энна.





В отношении четырех задержанных избрана мера пресечения в виде предварительного заключения, в отношении остальных пяти – домашнего ареста. Их подозревают в преступном сговоре, подделке документов и отмывании денег.





Сколько именно среди задержанных белорусов, не уточняется. В целом обо всех иностранцах в пресс-релизе сказано только, что они уже длительное время проживают в Италии – в частности, в коммунах Джойоза-Мареа и Патти.





Отмечается, что в ходе расследования выявлено преступное сообщество, действовавшее до мая 2020 года и занимавшееся легализацией элитных авто марки Toyota (особенно моделей RAV 4 и Lexus), угнанных за рубежом или имеющих другое незаконное происхождение, с целью их дальнейшей продажи.





Судья подчеркнул сложность преступного механизма, который был разработан и выполнялся «с хирургической точностью и высоким профессионализмом».





Для регистрации в Италии угнанной, обычно за рубежом, машины ее превращали в «клон», «двойник» неугнанного автомобиля той же марки и модели, колесящего по дорогам также где-нибудь в другой стране.





Для этого на угнанное транспортное средство с помощью сложной технологии наносили VIN-номер неугнанной, а в подделанных документах, нужных для постановки на учет, опять же записывались все данные неугнанной.





Причем иногда машину регистрировали еще до угона, пользуясь тем, что сотрудники соответствующего органа в Мессине не проверяли реальное существование ставившегося на учет транспортного средства.





В ходе расследования было изъято пять автомобилей – два Toyota Rav 4 и три Toyota Lexus.





Банковские проверки и финансовые расследования, инициированные в отношении подозреваемых, показали несоответствие между декларируемым ими доходом и движением денежных средств.





Дорожная полиция Мессины приступила к наложению ареста на девять автомобилей Rav 4 и Lexus, зарегистрированных на имя подозреваемых.