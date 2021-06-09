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Литва останется без посла в Беларуси, так как не признает Лукашенко президентом
Источник материала: Партизан
Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас будет освобожден от своего поста с 5 августа.
Министерство иностранных дел Литвы. Фото: gazeta.ru
Об этом
С октября 2020 года Пулокас работал из Вильнюса. После отзыва посла посольства Литвы в Минске будет возглавлять временный поверенный в делах,
Поскольку Литва не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом, новоназначенный посол не сможет вручить ему верительные грамоты.
«Временный управляющий останется в Минске до тех пор, пока не изменятся обстоятельства», – заявила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.
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Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас будет освобожден от своего поста с 5 августа.
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