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Женская сборная Беларуси завоевала золотые награды чемпионата мира по современному пятиборью
Источник материала: Партизан
Белоруски Ирина Просенцова и Ольга Силкина завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире.
Они оказались лучшими в эстафете. Победу Ирине Просенцовой и Ольге Силкиной принесла сумма в 1395 очков.
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Белоруски Ирина Просенцова и Ольга Силкина завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире.
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