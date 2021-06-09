В ХК «Юность-Минск» прокомментировали исключение клуба из числа участников хоккейной Лиги чемпионов









размещено на сайте хоккейного клуба «Юность-Минск» в качестве комментария относительно исключения команды из числа участников Лиги, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Такое заявление былона сайте хоккейного клуба «Юность-Минск» в качестве комментария относительно исключения команды из числа участников Лиги,корреспондент агентства «Минск-Новости».





В заявлении команды отмечается, что «Юность-Минск» своевременно предоставила все гарантии, запрашиваемые хоккейной Лигой чемпионов. И в связи с этим решение учредителей Лиги об отзыве квоты столичного клуба «стало достаточно неожиданным».





«К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению. И теперь хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у нашего клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене», — говорится в заявлении.