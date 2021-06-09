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В ХК «Юность-Минск» прокомментировали исключение клуба из числа участников хоккейной Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
Хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению.
Такое заявление было
В заявлении команды отмечается, что «Юность-Минск» своевременно предоставила все гарантии, запрашиваемые хоккейной Лигой чемпионов. И в связи с этим решение учредителей Лиги об отзыве квоты столичного клуба «стало достаточно неожиданным».
«К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению. И теперь хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у нашего клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене», — говорится в заявлении.
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Хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению.
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