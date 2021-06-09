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Все из-за Давы: Киркоров публично поссорился с продюсером Лободы

09.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певец Филипп Киркоров публично поссорился с продюсером Светланы Лободы: все из-за "комплимента", который Нателла Крапивина отвесила в Instagram.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Премия телеканала "МУЗ-ТВ" запомнилась зрителям не только ковровой дорожкой и громким шоу, но и целым рядом скандалов. Больше всего в сети обсуждали совместное появление Киркорова и Давы в сопровождении полуголых танцоров. Артисты также неоднозначно намекнули на свою теплую дружбу, а Киркоров опубликовал романтичный пост под фото с Давой, что задело многих знаменитостей.

Так не смогла промолчать продюсер Лободы Нателла Крапивина: она оставила гневный комментарий в Instagram, в котором назвала музыкальное шоу "цирком уродов"

"Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлык", - отметила Нателла под снимком Киркорова и Манукяна.

"Король поп-музыки" не смог пройти мимо оценки коллеги и поспешил ответить ей, обвинив в надменности и токсичности, а также пригрозив "законом бумеранга". Также музыкант сравнил концертный костюм Лободы с образом певицы Бейонсе, отметив, что певица и продюсер воруют идеи у других артистов.

Крапивина не выдержала нападок Киркорова и заявила, что покидает свой пост продюсера LOBODA и выходит из шоу-бизнеса.

 
 
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"Король поп-музыки" обвинил коллегу в токсичности и склочности, а также подтолкнул к решению уйти из шоу-бизнеса.
 
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