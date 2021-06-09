Все из-за Давы: Киркоров публично поссорился с продюсером Лободы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певец Филипп Киркоров публично поссорился с продюсером Светланы Лободы: все из-за "комплимента", который Нателла Крапивина отвесила в Instagram.

Премия телеканала "МУЗ-ТВ" запомнилась зрителям не только ковровой дорожкой и громким шоу, но и целым рядом скандалов. Больше всего в сети обсуждали совместное появление Киркорова и Давы в сопровождении полуголых танцоров. Артисты также неоднозначно намекнули на свою теплую дружбу, а Киркоров опубликовал романтичный пост под фото с Давой, что задело многих знаменитостей.

Так не смогла промолчать продюсер Лободы Нателла Крапивина: она оставила гневный комментарий в Instagram, в котором назвала музыкальное шоу "цирком уродов"

"Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлык", - отметила Нателла под снимком Киркорова и Манукяна.

"Король поп-музыки" не смог пройти мимо оценки коллеги и поспешил ответить ей, обвинив в надменности и токсичности, а также пригрозив "законом бумеранга". Также музыкант сравнил концертный костюм Лободы с образом певицы Бейонсе, отметив, что певица и продюсер воруют идеи у других артистов.

Крапивина не выдержала нападок Киркорова и заявила, что покидает свой пост продюсера LOBODA и выходит из шоу-бизнеса.