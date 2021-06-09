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Втайне ото всех: Меган Маркл созванивается с Кейт Миддлтон
09.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл начала созваниваться с Кейт Миддлтон: тайное общение соперниц повергло поклонников в шок.
© AFP 2020 / HEATHCLIFF O'MALLEY
После резонансного
За последний месяц Маркл сделала несколько тайных звонков Миддлтон: таким образом герцогиня попыталась показать, что готова к перемирию и открыта к контактам с семьей.
Меган осознала, что Кейт имеет огромное влияние во дворце и через нее хочет вернуть расположение Ее Величества.
Инсайдеры издания The Mirror попытались дать точное описание всему происходящему и заявили, что "Меган прибежала к Кейт с поджатым хвостом".
"Она тайно связалась с Миддлтон, так как поняла, что единственный вариант - перетянуть ее на свою сторону. С одной стороны, Кейт хотела бы держаться подальше от любой "секретной беседы", но с другой - она хочет мира, особенно после той боли, которую Сассексы причинили монаршей семье", - подчеркнул источник.
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По словам инсайдеров королевства, мятежница начала осознавать свои промахи и «поджав хвост», прибежала к послушной герцогине.
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