ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Втайне ото всех: Меган Маркл созванивается с Кейт Миддлтон

09.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл начала созваниваться с Кейт Миддлтон: тайное общение соперниц повергло поклонников в шок.

© AFP 2020 / HEATHCLIFF O'MALLEY
Неизвестные факты об имени дочки Меган Маркл, которые вас удивят

После резонансного интервью у Опры Уинфри и других проделок Сассексов британцы буквально восстали против герцогов. Поклонники семьи Елизаветы II потребовали, чтобы Меган и Гарри раз и навсегда лишили титула и перестали пускать в Британию. Все это заставило экс-актрису обратиться за помощью к самому терпеливому члену семьи.

За последний месяц Маркл сделала несколько тайных звонков Миддлтон: таким образом герцогиня попыталась показать, что готова к перемирию и открыта к контактам с семьей.

Меган осознала, что Кейт имеет огромное влияние во дворце и через нее хочет вернуть расположение Ее Величества.

Инсайдеры издания The Mirror попытались дать точное описание всему происходящему и заявили, что "Меган прибежала к Кейт с поджатым хвостом".

"Она тайно связалась с Миддлтон, так как поняла, что единственный вариант - перетянуть ее на свою сторону. С одной стороны, Кейт хотела бы держаться подальше от любой "секретной беседы", но с другой - она хочет мира, особенно после той боли, которую Сассексы причинили монаршей семье", - подчеркнул источник.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам инсайдеров королевства, мятежница начала осознавать свои промахи и «поджав хвост», прибежала к послушной герцогине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит в белорусских свободных экономических зонах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by