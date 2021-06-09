Втайне ото всех: Меган Маркл созванивается с Кейт Миддлтон

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл начала созваниваться с Кейт Миддлтон: тайное общение соперниц повергло поклонников в шок.

После резонансного интервью у Опры Уинфри и других проделок Сассексов британцы буквально восстали против герцогов. Поклонники семьи Елизаветы II потребовали, чтобы Меган и Гарри раз и навсегда лишили титула и перестали пускать в Британию. Все это заставило экс-актрису обратиться за помощью к самому терпеливому члену семьи.

За последний месяц Маркл сделала несколько тайных звонков Миддлтон: таким образом герцогиня попыталась показать, что готова к перемирию и открыта к контактам с семьей.

Меган осознала, что Кейт имеет огромное влияние во дворце и через нее хочет вернуть расположение Ее Величества.

Инсайдеры издания The Mirror попытались дать точное описание всему происходящему и заявили, что "Меган прибежала к Кейт с поджатым хвостом".

"Она тайно связалась с Миддлтон, так как поняла, что единственный вариант - перетянуть ее на свою сторону. С одной стороны, Кейт хотела бы держаться подальше от любой "секретной беседы", но с другой - она хочет мира, особенно после той боли, которую Сассексы причинили монаршей семье", - подчеркнул источник.

Читайте также: