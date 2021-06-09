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Два пакета — оба в июне. Боррель рассказал о графике ввода новых санкций против властей Беларуси

09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррель выступил в парламенте ЕС на слушаниях по поводу ухудшения отношений с Беларусью.

«Мы изучаем адресные экономические санкции, как попросил Совет. Они будут приняты на следующем совете глав МИД, я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики», — рассказал Жозеп Боррель, сообщает telegraf.by.

Выступая перед европарламентариям, он сказал, что считает Александра Лукашенко «диктатором». Причем до него так говорили выступающие депутаты с трибуны ЕС.

А потом похвалил страны ЕС, которые впервые настроены так решительно и сплоченно в отношении властей Беларуси.

«Репрессии неоднократно решительно осуждались (Евросоюзом), как и масштабные нарушения прав человека, которые продолжаются с момента президентских выборов в августе прошлого года», — сказал Боррель.

«Последние события с угоном гражданского самолета, который следовал между двумя столицами стран Евросоюза, и принуждение его к посадке в Минске с использованием военного истребителя стали пересечением красной черты. Это было не только пренебрежение безопасностью более чем 100 пассажиров, но и вызовом международным правилам, которые регулируют авиасообщение», — заявил глава внешней политики ЕС.

«Европейский совет призвал к дополнительным санкциям. И впервые мы решили использовать адресные экономические санкции. До этого момента наши санкции применялись персонально, затрагивая физических и юридических лиц, но не всю экономику страны. На этот раз Европейский совет запросил применения адресных экономических санкций», — рассказал Жозеп Боррель.

В свою очередь, Роберт Бьедронь, возглавляющий миссию Европарламента в Беларуси, обвинил Александра Лукашенко в том, что он «пытается построить в Европе новую Северную Корею».

График ввода санкций в июне

Из выступления Жозепа Борреля 8 июня стало известно, что в настоящее время дипломаты ЕС согласовывают два раунда санкций: точечные на следующей неделе и более крупные, как только Европарламент соберется 21 июня.

Первый пакет будет посвящен санкциям в отношении министерств обороны и транспорта Беларуси, а также высших должностных лиц авиации. Эти санкции рассматриваются в качестве промежуточной меры — до тех пор, пока не будет введен более эффективный второй раунд.

Второй пакет санкций будет нацелен на ключевые секторы белорусской экономики, включая продажу облигаций, нефтяной сектор и экспорт калийных удобрений, сообщает foreignbrief.com.

К чему западные дипломаты призвали белорусские власти. По пунктам

 
Теги: Минск
 
 
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