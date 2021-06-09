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Класковский: «Притоптанный конфликт будет тлеть и когда-то все равно полыхнет»

09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о Дне народного единства, который будет отмечаться в Беларуси 17 сентября.

– Это апелляция к советским нарративам, – пишет Александр Класковский. – В советское время предпочитали не говорить про обратную сторону воссоединения белорусов в рамках сталинского режима — принудительную коллективизацию, репрессии, которые обрушились на жителей западнобелорусских областей.

Да, под тогдашней Польшей тоже было несладко, но в итоге ведь многие попали из огня да в полымя, испытали еще более страшные беды.

Нынешние белорусские власти тоже обходят стороной тему сталинских репрессий, жестокости советского режима. Особенно некомфортной она стала после августа 2020 года, когда белорусский режим сам начал в массовом порядке беспощадно разбираться с теми, кого записал в политические враги. Параллели напрашиваются сами собой.

Так что дату, на которую завязан новый праздник, государственная пропаганда наверняка будет преподносить (и уже преподносит) в сусально-приукрашенном виде. Но ведь сегодняшнее белорусское общество в массе своей достаточно продвинуто, чтобы чувствовать здесь фальшь.

Выбирая дату 17 сентября, наверху наверняка понимали, что это будет раздражать Варшаву. Однако при нынешней конфронтации с Польшей, которая приютила многих оппозиционеров («беглых» в терминологии Лукашенко), активно выступает за санкции против белорусского режима, для Минска лишняя возможность позлить, потроллить врага — возможно, только плюс.

Но при этом разработчики идеи не учли или проигнорировали другой деликатный момент: поход Красной армии на тогдашние восточные воеводства Польши был результатом секретных договоренностей СССР с гитлеровской Германией. Такой раздел сфер влияния предусматривался тайным протоколом к пакту Молотова — Риббентропа.

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И этот аспект событий 1939 года на территории Беларуси выглядит особенно пикантно на фоне того, что ее нынешние власти недавно приняли закон о недопущении реабилитации нацизма, рисуют своих политических противников этакими фашиствующими молодчиками.

Также белорусское начальство любит упрекать идеологических оппонентов в фальсификации истории. Ну-ну.

Печальнее же всего то, что на самом деле белорусское руководство, похоже, и не помышляет о поиске национального согласия в ситуации, когда общество расколото жесточайшим политическим кризисом, разорвано острым ценностным конфликтом.

В итоге мы видим ставку на репрессии, подавление несогласных, насаждение тотального страха. И никакие придуманные в казенных учреждениях праздники эту печальную картину не изменят.

Без коренной переделки политической системы притоптанный конфликт будет тлеть и когда-то все равно полыхнет снова.

 
Теги: Минск
 
 
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О Дне народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.
 
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