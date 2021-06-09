Что происходит в белорусских свободных экономических зонах

Источник материала: ProBusiness

Какие тенденции характерны для внешней торговли товарами Беларуси и свободных экономических зон в начале 2021 года? Мы проанализировали официальную статистику и данные самих зон. Оказалось, несмотря на кризис, негативных тенденций пока не наблюдается. Подробности — в партнерском материале с МТБанком .

Свободные экономические зоны во внешней торговле товарами демонстрируют гораздо более позитивную динамику, чем экономика в целом. Это и понятно ― СЭЗ как проект существует для создания преференциальных условий внешней торговли. В результате в СЭЗы вошли крупные предприятия, а по итогам 2020 года резиденты СЭЗ обеспечили более 20% экспорта Беларуси.

Сальдо товаров ушло в минус

Беларуси по итогам I квартала 2021 года не удалось удержаться в рамках положительного сальдо внешней торговли товарами. По данным Нацбанка, сальдо ушло в негативную плоскость и составило в январе-марте минус $ 213,4 млн. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года оно снизилось более чем в три раза. Хотя по итогам января-февраля сальдо внешней торговли товарами было положительным в размере $ 66,4 млн.

Экспорт в I квартале 2021 года вырос на 24,9%, до $ 8 023,2 млн, импорт — на 16,3%, до $ 8 236,6 млн.

Если рассмотреть внешнюю торговлю товарами в помесячной динамике, то станет заметно, что показатели как экспорта, так и импорта в каждом из месяцев 2021 года лучше, чем в соответствующем периоде 2020 года.





Источник: Нацбанк

Столь значительный рост показателей внешней торговли товарами объясняется серьезным изменением конъюнктуры поставки нефти в Беларусь. В начале 2020 года поставки нефти были фактически заморожены, поэтому на значительное улучшение показателей внешней торговли повлиял в том числе и эффект низкой базы I квартала 2020 года.

Чем МТБанк может быть полезен резидентам СЭЗ?

Комментирует Василий Углов, начальник управления международного бизнеса МТБанка, кандидат экономических наук:



Василий Углов. Фото из архива МТБанка

— Повышение конкурентоспособности предприятий СЭЗ, увеличение темпов их продаж предопределяет их потребности в более активном использовании инструментария экспортного финансирования, а значит, и активного сотрудничества с банком. По данным Международной торговой палаты, 4 из 5 внешнеторговых сделок совершаются с использованием как минимум одного инструмента внешнеторгового финансирования. На внешних рынках конкуренция производителей экспортеров давно уже переместилась из координат «цена-качество» в «цена-качество-финансовые условия».

Наш банк является сторонником комплексного, системного подхода к финансовой поддержке внешнеэкономической деятельности. Мы исходим из принципа «жизненного цикла внешнеторговой сделки». Каждый этап, начиная от закупки сырья и материалов, определения коммерческих условий расчетов и заканчивая финансированием иностранных покупателей выпущенной экспортной продукции, можно оптимизировать при помощи банковского инструментария внешнеторгового финансирования, повышая общую конкурентоспособность и привлекательность выпускаемой экспортной продукции. Например, импортных аккредитивов с финансированием, связанных торговых кредитов для приобретения необходимых сырья и материалов, тендерных экспортных гарантий, банковских гарантий исполнения экспортных контрактов, экспортного кредитования и др.

МТБанк — надежный партнер ведущих мировых финансовых институтов (ЕБРР, МФК) и региональных банков развития, участник стратегических межгосударственных проектов в области внешнеторгового финансирования.

Банк обладает значительной экспертизой, опытной командой профессионалов в области международного бизнеса, способных обработать самые трудные запросы, структурировать самые сложные международные сделки. Основные продукты банка для СЭЗ — торговое финансирование закупок сырья и материалов , экспортные аккредитивы , гарантии, инкассо.

Как дела у СЭЗ?

СЭЗ «Минск»

По предварительной информации администрации СЭЗ «Минск», предоставленной «Про бизнес», в январе-феврале 2021 года экспорт продукции резидентами СЭЗ вырос на 23,2% к соответствующему периоду 2020 года. В I квартале 2021 года (январь-март) прогнозируемый экспорт товаров вырастет на 24,6% к I кварталу 2020 года.





Источник: администрация СЭЗ «Минск»

* Прогнозируемый объем

Импорт товаров резидентами СЭЗ «Минск» в январе-феврале 2021 года вырос на 38,5% к аналогичному периоду 2020 года, а за I квартал рост импорта ожидается на 48,5% соответственно.

Если по итогам двух месяцев 2021 года сальдо внешней торговли товарами СЭЗ «Минск» было положительным в размере $ 7,6 млн, то по итогам I квартала оно может оказаться отрицательным из-за значительного роста объемов импорта. В этом динамика внешней торговли этой СЭЗ во многом идентична динамике внешней торговли товарами в Беларуси в целом. Впрочем, СЭЗ «Минск» — зона преференциальной торговли с большим количеством импортоемких производств, в том числе в сфере машиностроения.

Основные экспортные позиции резидентов СЭЗ «Минск»:

Металлоконструкции из алюминия и черных металлов

Алюминиевые профили

Вагоны моторные железнодорожные

Части подвижного состава

Рентгеновская аппаратура

Кабели, изолированные провода

Электронные интегральные схемы

Бытовые электронагревательные приборы

Телевизоры и другая продукция.

Основные позиции импорта резидентов СЭЗ «Минск»:

Изделия из черных металлов

Прокат плоский из нелегированной стали

Насосы воздушные или вакуумные

Компрессоры и вентиляторы

Генераторы и аккумуляторы электрические

Оборудование электроосветительное и сигнализационное

Волокна оптические и прочие оптические элементы

Трансформаторы и другие товары.

Василий Углов: «Товарная структура экспорта резидентов СЭЗ показывает, что наиболее актуальными инструментами поддержки со стороны МТБанка могут выступить гарантии участия предприятий СЭЗ в тендерах и конкурсах на заключение экспортных контрактов (тендерные гарантии, гарантии возврата авансовых платежей, исполнения экспортных контрактов). Большинство таких гарантий в МТБанке оформляются в ускоренном режиме, с минимальным пакетом документов и требованиями к обеспечению. С мая 2021 года банк включен в перечень уполномоченных банков на выдачу льготных экспортных кредитов (как самому белорусскому экспортеру, так и его контрагенту-импортеру) с государственной поддержкой. В ближайшее время банк планирует начать поддержку белорусских экспортеров соответствующим льготным решением и продуктом».

СЭЗ «Могилев»

За январь-март 2021 года экспорт товаров резидентов СЭЗ «Могилев» составил $ 306,8 млн или 135,0% к соответствующему периоду прошлого года. Импорт товаров всего по СЭЗ «Могилев» сложился на уровне $ 173,4 млн (136,4%).

Положительное сальдо внешней торговли компаний СЭЗ «Могилев» составило $ 133,4 млн.





Источник: администрация СЭЗ «Могилев»

СЭЗ «Гродноинвест»

В I квартале 2021 года экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил $ 280,3 млн, что на 23% больше, чем в январе-марте 2020 года. Импорт снизился на 18%, до $ 122,9 млн. Сальдо внешней торговли при этом составило $ 157,4 млн.





Источник: администрация СЭЗ «Гродноинвест»

Ключевыми рынками для экспорта продукции резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стали Россия ($ 179,6 млн, рост на 21%), Украина ($ 25,7 млн), страны Евросоюза ($ 58,9 млн), рост на 42%). Среди европейских стран ключевым рынком сбыта остается Польша ($ 30,1 млн).





Источник: администрация СЭЗ «Гродноинвест»

Что было в 2020 году?

Сложный для страны 2020 год оказался характерно непростым и во внешней торговле. По данным Белстата, экспорт товаров в 2020 году снизился ниже уровня 2017 года. Импорт был настолько низким только в 2016 году. Причина этого понятна — в начале 2020 года Россия серьезно ограничила импорт нефти, что привело и к падению экспорта изготавливаемых из этого сырья нефтепродуктов.

В результате экспорт в 2020 году снизился на 11,9%, до $ 29,0 млрд, импорт — на 17,4%, до $ 32,6 млрд. Более быстрое сокращение импорта по сравнению с экспортом привело к уменьшению и размера отрицательного сальдо — до $ 3,6 млрд с 6,5 млрд, которые были отмечены в 2019 году. Настолько низкого отрицательного сальдо внешней торговли товарами в Беларуси не было с 2012 года, когда оно составляло всего $ 344 млн, в чем также был частично «виноват» нефтяной вопрос — Беларусь в 2012 году прекратила импорт российских нефтепродуктов.





Источник: Белстат

Факты о СЭЗ Беларуси в 2020 году На 1 января 2021 года резидентами СЭЗ были 440 предприятий. Это на 19 больше, чем на 1 января 2020 года. За 2020 год состав резидентов СЭЗ пополнился 43 новыми предприятиями (на 5 больше, чем в 2019 году) с суммарным заявленным объемом инвестиций около $ 200 млн. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе вырос на 53,3%, до $ 307 млн. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 13%, до 1226 бел. рублей. Выручка от реализации продукции выросла на 10,3%, до 21 млрд бел. рублей, объем производства — на 10,1%, до 19,3 млрд бел. рублей. Чистая прибыль СЭЗ составила 43 млн бел. рублей. Резиденты СЭЗ уплатили в бюджет и внебюджетные фонды 1,4 млрд бел. рублей налогов, сборов и платежей, что на 4,1% больше, чем в 2019 году.

При этом свободные экономические зоны сработали в 2020 году лучше, чем в предыдущем. Как отметили в комментарии «Про бизнес» в Минэкономики, внешнеторговый оборот товаров в 2020 году по всем СЭЗ составил $ 9,6 млрд (в 2019 — $ 9,5 млрд). При этом экспорт резидентов СЭЗ возрос на 2,2% (до $ 5,9 млрд), импорт снизился на 3,3% (до $ 3,7 млрд). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным — $ 2,2 млрд.





Источник: Белстат, Минэкономики

Фактически СЭЗ стали значимым инфраструктурным проектом. По итогам 2020 года резиденты СЭЗ обеспечили 15,6% внешнеторгового оборота Беларуси и 11,3% импорта. А в экспорте Республики Беларусь резиденты СЭЗ заняли в 2020 году более пятой части — 20,3%.

Наибольший объем экспорта товаров показали резиденты СЭЗ «Минск» — $ 1 467,8 млн, или 111% к уровню 2019 года; СЭЗ «Гомель-Ратон» — $ 1 168,7 млн (106,7%), СЭЗ «Могилев» — $ 997,2 млн (92,2%), СЭЗ «Гродноинвест» — $ 964,1 млн (102%), СЭЗ «Брест» — $ 770,5 млн (100,7%), СЭЗ «Витебск» — $ 553,8 млн (94,9%).

При этом во всех СЭЗ соотношение объема экспорта к объему промышленного производства превысило 70%.



Источник: Белстат, Минэкономики

Наибольший объем импорта товаров также обеспечен резидентами СЭЗ «Минск» — $ 1 174,6 млн (104,1% к уровню 2019 года); СЭЗ «Гомель-Ратон» — $ 551,2 млн (100,3%), СЭЗ «Могилев» — $ 537,8 млн (84,1%), СЭЗ «Гродноинвест» — $ 526 млн (94,3%), СЭЗ «Брест» — $ 524,7 млн (98%), СЭЗ «Витебск» — $ 376,3 млн (92,7%).





Источник: Минэкономики, собственные расчеты

Примечательно, что ни одна из СЭЗ в 2020 году не показала отрицательное сальдо внешней торговли. При этом СЭЗ «Гомель-Ратон» стала рекордсменом по соотношению сальдо к экспорту — 52,8%, тогда как в СЭЗ «Минск» эта пропорция составила 20,0%.



Источник: Минэкономики



Источник: Минэкономики

Планы по развитию экономических зон

Как отметили в Министерстве экономики, сейчас в СЭЗ активизирована работа по обеспечению площадок необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, прежде всего объектами электроэнергетики.

Поэтапно совершенствуется законодательство об экономических зонах. На 2021−2022 годы запланировано комплексное совершенствование специального правового режима СЭЗ в целях актуализации целей, направлений и условий работы в СЭЗ, сохранения конкурентных преимуществ белорусских СЭЗ среди аналогичных режимов стран — участниц ЕАЭС.

СЭЗ «Минск»

В перспективе в рамках СЭЗ планируется реализация проектов в сфере машиностроения, приборостроения и зеленых технологий. Для создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов администрация СЭЗ «Минск» продолжит работу по дальнейшему развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. При реализации новых проектов резидентами, а также с учетом развития энергетической инфраструктуры для освоения территорий перспективного развития к 2025 году ожидается привлечение инвестиций в создание эффективных производств в размере порядка 380 миллионов долларов и создание около 4000 высокопроизводительных рабочих мест.

СЭЗ «Могилев»

Администрация СЭЗ «Могилев» сконцентрируется на развитии инженерно-транспортной инфраструктуры. Будет налажена комплексная работа с действующими резидентами и резидентами, находящимися в стадии проектирования и строительства. Кроме того, продолжится работа с потенциальными инвесторами, направленная на реализацию инвестиционных проектов преимущественно в сфере деревообработки, металлообработки и машиностроения, химической промышленности и производства стройматериалов.

СЭЗ «Гродноинвест»

На ближайшие годы запланировано строительство новых и модернизация действующих предприятий — резидентов СЭЗ. Наиболее значимые инвестиционные проекты с привлечением иностранных инвестиций будут реализовываться на индустриальных площадках СЭЗ в Свислочском районе (строительство деревообрабатывающего завода), Сморгонском районе (строительство комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее, расширение многопрофильных производств в рамках Мебельного кластера) и в городе Гродно (строительство мебельной фабрики).

Ведутся переговоры с инвесторами из Беларуси, России, Бельгии, Германии, Литвы, Польши, Италии и других стран о реализации новых проектов в сфере деревообработки, логистики, химической и металлообрабатывающей отраслях.

Одним из перспективных направлений развития СЭЗ «Гродноинвест» и повышения инвестиционной привлекательности Гродненской области является логистика. В СЭЗ «Гродноинвест» сформированы инвестиционные участки на границе с Республикой Польша в Свислочском и Гродненском районах, а также на территории Международного аэропорта «Гродно», которые имеют статус логистической и портовой СЭЗ.

«Финансирование экспортной деятельности — это всегда „ателье“»

Василий Углов: Несмотря на очевидные достигнутые успехи в части экспортных продаж выпускаемой продукции, задача по диверсификации всегда будет оставаться актуальной. Выход на новые рынки, работа с новыми покупателями всегда сопряжены с большим числом самых разнообразных рисков. Например, это отсутствие «свободных» средств у покупателей на единовременную покупку, несвоевременность расчетов и оплат, неисполнения прочих обязательств по контрактам, заверения в собственной надежности и много другого.

Особую важность в таких случаях приобретает тесное сотрудничество банка и экспортера. Это win-win — белорусский экспортер получает новых покупателей и рост своей экспортной выручки, а банк — надежного и довольного своими сервисами клиента, а также более широкую интернационализацию своей деятельности, укрепление имиджа белорусского экспорта и белорусской банковской системы за рубежом.

Финансирование экспортной деятельности — это всегда «ателье», tailoring service, т.е. «подгонка» банковского инструментария не просто под каждого клиента, а под каждую его сделку. Экспертность, опыт и высокая квалификация команды у правления международного бизнеса МТБанка позволит подобрать их оптимальное сочетание.

За 2020 год объем международного бизнеса банка вырос более чем в 2,5 раза. Банк не планирует останавливаться на достигнутом, радуя клиентов актуальными продуктами и решениями.

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